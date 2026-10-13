Champions League, oggi in campo Inter e Napoli: orari, partite e dove vederle in TV

Champions League oggi, 13 ottobre: calendario completo delle nove partite, orari, diretta TV e streaming. Tutto su Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli.

C’è da scommetterci: oggi, martedì 13 ottobre 2026, sarà una giornata di grande calcio internazionale, con ben nove partite di Champions League. Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, che daranno il via alla seconda giornata della fase campionato della competizione più ambita dai club europei. Tra le sfide più attese spiccano quella tra l’Inter di Christian Chivu e il Club Brugge e quella tra gli spagnoli del Villarreal e il Napoli di Massimiliano Allegri.

Le partite di Champions League di oggi, 13 ottobre

Le nove partite sono suddivise in due fasce orarie: la prima alle 18:45 e la seconda alle 21:00. Ecco il calendario di oggi:

Lens-Sporting Lisbona: ore 18:45

Sabah Masazir-Slavia Praga: ore 18:45

Inter-Club Brugge: ore 21:00

Galatasaray-Barcellona: ore 21:00

Villarreal-Napoli: ore 21:00

Atlético Madrid-Manchester United: ore 21:00

Arsenal-Lille: ore 21:00

Viking FK-Bayern Monaco: ore 21:00

Lipsia-PSV Eindhoven: ore 21:00

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Con un calendario tanto ricco di appuntamenti, la domanda degli appassionati è dove poter seguire le partite. La risposta è semplice: tutte le gare in programma oggi saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Chi vorrà seguirle in streaming potrà farlo su Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda i club italiani, Inter-Club Brugge sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, mentre Villarreal-Napoli sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Inter-Club Brugge: il punto sui nerazzurri e sui belgi

L’Inter di Chivu, che viaggia a vele spiegate in Serie A, dove è in testa alla classifica insieme alla Lazio, deve riscattare l’amaro esordio in Champions League. Sul campo del Real Madrid, infatti, i nerazzurri hanno perso 2-1, pur senza sfigurare.

Vento in poppa anche per il Brugge, allenato da Leko, che è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e occupa il secondo posto in Belgio, a un punto dal Gent. Una sfida in cui, tra le fila dei belgi, spicca anche un ex: il portiere Sommer. Ma non è tutto. Nel Brugge gioca anche l’attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che durante il mercato estivo era finito nel mirino di diversi club, tra cui la Roma. Gli interessamenti per il giovane bomber, però, non si sono concretizzati.

Le probabili formazioni di Inter e Brugge

Secondo le ultime indiscrezioni, queste dovrebbero essere le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

Villarreal-Napoli: le due squadre cercano il riscatto in Champions League

Sia il Villarreal, sconfitto 3-2 dal Borussia Dortmund, sia il Napoli, battuto 1-0 in casa dall’Arsenal, sono attualmente a zero punti in Champions League. Il club partenopeo, dopo un avvio incerto anche in campionato, è reduce da una convincente vittoria in Serie A per 3-0 contro il Frosinone e ora cerca di rilanciarsi anche a livello internazionale.

Dal canto suo, il Villarreal di Iñigo Pérez arriva dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Real Madrid in Liga, un altro risultato negativo per la formazione spagnola.

Le probabili formazioni di Villarreal e Napoli

In vista della partita, sono ancora diversi i dubbi dei rispettivi allenatori. Al momento, le probabili formazioni dovrebbero essere queste:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marín, Rrahmani, Beukema; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Højlund. Allenatore: Allegri.

Villarreal (4-2-3-1): Gulácsi; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Romero; Gueye, Saliba; Akhomach, Gerard Moreno, Moleiro; Mikautadze. Allenatore: Iñigo Pérez.