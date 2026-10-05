Italia-Turchia, dove vederla in tv e streaming: orario e probabili formazioni. Mancini cerca conferme dopo le ultime incoraggianti prestazioni

Dopo il debutto da film horror contro il Belgio, la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini è riuscita a rialzare la testa, infilando due ottimi risultati: prima battendo nettamente la Turchia per 4-1 e poi pareggiando 1-1 contro la Francia. Gli Azzurri questa sera tornano in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la sfida di ritorno contro la nazionale turca guidata da Vincenzo Montella, che arriva alla partita in piena crisi dopo tre sconfitte consecutive.

Un match che dirà molto sulle ambizioni della nazionale italiana in questa Nations League e che dovrà confermare il trend di crescita di un gruppo alla ricerca di riscatto dopo gli ultimi anni a dir poco disastrosi, che hanno visto l’Italia mancare la qualificazione agli ultimi tre Mondiali. Proprio per questo, nelle ore che precedono la partita, le domande degli appassionati sono soprattutto legate a dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming, all’orario del calcio d’inizio e alle probabili formazioni.

Italia-Turchia, dove vedere il match in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Italia-Turchia è fissato per le 20:45 di questa sera, lunedì 5 ottobre, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I tifosi degli Azzurri potranno seguire il match in chiaro su Rai 1. Per chi vorrà seguire la partita in streaming, la sfida sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma della Rai accessibile da PC, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

La partita è valida per la quarta giornata, la prima di ritorno, del Gruppo A1 della Lega A di Nations League. L’Italia arriva alla sfida con 4 punti, mentre la Turchia è ancora ferma a quota zero.

Il turnover di Mancini

Nelle ore che precedono il match, il ct Roberto Mancini sembra intenzionato a cambiare profondamente l’undici titolare rispetto alla partita pareggiata contro la Francia. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere ben nove i cambi rispetto alla formazione schierata dall’inizio allo Stade de France.

In porta non ci sono dubbi: Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere confermato tra i pali. In difesa spazio a Di Lorenzo sulla destra, con Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni al centro e Ruggeri sulla fascia sinistra.

A centrocampo dovrebbe tornare titolare Nicolò Barella, affiancato da Alessandro Romano e Issa Doumbia. Proprio quest’ultimo potrebbe partire dal primo minuto per la prima volta con la maglia della Nazionale.

Novità anche in attacco. Gianluca Scamacca dovrebbe essere il centravanti titolare, con Antonio Vergara sulla fascia destra e Daniel Maldini sulla sinistra. Il modulo dovrebbe quindi essere ancora una volta il 4-3-3.

La crisi della Turchia

Se l’Italia è reduce da una vittoria e da un pareggio che hanno rilanciato le sue ambizioni nel girone, la Turchia arriva a Bologna con tutt’altro umore. La formazione guidata da Vincenzo Montella ha perso tutte e tre le partite disputate finora ed è ultima nel Gruppo A1 con zero punti.

Montella dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze pesanti. Non saranno disponibili Arda Güler e Barış Yılmaz, entrambi squalificati, mentre restano fuori anche Hakan Çalhanoğlu e Kenan Yıldız. La Turchia dovrebbe quindi presentarsi al Dall’Ara con una formazione profondamente rimaneggiata e con l’obiettivo di riscattare il pesante 4-1 incassato una settimana fa a Bursa.

Le probabili formazioni:

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset, queste dovrebbero essere le probabili formazioni: