Trump: penso che Marine Le Pen sia stata maltrattata dalla giustizia

Washington, 21 ott. (askanews) – Donald Trump non arriva fino al punto di annunciare il suo sostegno elettorale formale a Marine Le Pen, candidata dell’estrema destra del (Rassemblemnent National, RN) alle elezioni presidenziali in Francia nel 2027, ma le fornisce un primo “assist”. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente Usa ha infatti detto di pensare che Le Pen sia stata maltrattata dalla giustizia. “Considerate le rivolte in Francia, ha intenzione di appoggiare Marine Le Pen alle elezioni presidenziali del prossimo anno?”, ha chiesto un giornalista, in riferimento ai disordini che da settimane scuotono il Paese d’Oltralpe. “Beh, non la conosco. Non l’ho mai incontrata – ha risposto Trump – ma penso che sia stata trattata male. Quello che hanno fatto mi sembra un tentativo di strumentalizzazione. Mi sembrava che fosse in testa, ma dopo quanto è successo è sicuramente lei la voce dei conservatori”.Condannata nel marzo 2025 a cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici, Marine Le Pen ha visto da allora la sua pena ridotta a 15 mesi (già scontati), il che le consente di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, per le quali risulta la favorita nei sondaggi.