Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 27,2%, lo stesso valore della rilevazione del 18 novembre. Il Partito Democratico resta al 20,6% e il distacco fra i due rimane di 6,6 punti. È quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi, mercoledì 25 novembre.

Intenzioni di voto: i numeri partito per partito

Fratelli d’Italia 27,2% (invariato)

27,2% (invariato) Partito Democratico 20,6% (invariato)

20,6% (invariato) Movimento 5 Stelle al 13,8% (+0,1)

al 13,8% (+0,1) Forza Italia al 6,8% (+0,2)

al 6,8% (+0,2) Futuro Nazionale al 6,7% (+0,1)

al 6,7% (+0,1) Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5% (+0,1)

al 6,5% (+0,1) Lega al 5,1% (-0,2)

al 5,1% (-0,2) Azione al 3,2% (-0,1)

al 3,2% (-0,1) Italia Viva al 2,9% (+0,1)

al 2,9% (+0,1) Ora! all’1,1% (invariato)

Forza Italia torna davanti a Futuro Nazionale, ma per un decimo: i due partiti sono di fatto appaiati. La Lega scende al 5,1% e, insieme ad Azione, è l’unica forza politica a registrare una flessione.

Nella rilevazione del 18 novembre Futuro Nazionale aveva perso 0,6 punti, scendendo al 6,6% e venendo raggiunto da Forza Italia. Oggi il partito di Vannacci interrompe la flessione, ma resta comunque leggermente indietro rispetto agli azzurri.

Indecisi e astenuti salgono al 37%

L’area di astenuti e indecisi sale al 37,0%, con un incremento di 3,8 punti rispetto al 18 novembre. È la variazione più evidente della rilevazione, in un quadro di intenzioni di voto altrimenti piuttosto stabile, dove quasi tutti i partiti si muovono di uno o due decimali.

Coalizioni: il vantaggio del campo largo e il peso di Futuro Nazionale

La somma delle liste del campo largo (PD, M5S, AVS, Italia Viva e altre liste) arriva al 45,6%, in crescita di 0,6 punti. Il centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega e altre liste) è al 40,9%, con un guadagno di 0,1. Il vantaggio del campo largo è quindi di 4,7 punti.

Futuro Nazionale viene conteggiato separatamente, con il suo 6,7%. Sommando aritmeticamente il risultato del partito di Vannacci a quello del centrodestra, quest’ultimo arriverebbe al 47,6%, due punti sopra il campo largo. Si tratta naturalmente di un’ipotesi numerica, non di una coalizione politica esistente. Il dato evidenzia comunque il peso che Futuro Nazionale potrebbe avere negli equilibri elettorali del centrodestra.

Governo Meloni, il saldo negativo passa da -20 a -26

Il giudizio sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni peggiora ulteriormente: i pareri positivi scendono al 34%, quattro punti in meno rispetto al 18 novembre, mentre quelli negativi salgono al 60%, due in più. Il restante 6% non sa o non esprime una valutazione.

Il saldo tra giudizi positivi e negativi peggiora così di sei punti, passando da -20 a -26.

Campo largo, il calendario fra programma e primarie

Sul fronte politico, i leader del centrosinistra hanno fissato l’obiettivo di definire le basi di un programma entro la fine di novembre e di svolgere le primarie entro febbraio 2027. Il lavoro è affidato a dieci tavoli tematici, ai quali partecipano i rappresentanti delle diverse forze politiche.

I nodi che restano aperti sono soprattutto l’Ucraina e la patrimoniale. Tra gli appuntamenti in preparazione c’è anche una manifestazione unitaria del campo largo a dicembre, contro la manovra e le politiche economiche del governo. Tra le date ipotizzate figura il 19 dicembre, ma al 20 novembre non era ancora stata raggiunta un’intesa definitiva.

Come è stato realizzato il sondaggio

La rilevazione è stata condotta con metodologia CAWI tra il 20 e il 23 novembre 2026 su un campione di 806 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, con quote incrociate di genere ed età, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore dichiarato è di ±3,5 punti percentuali, con un intervallo di confidenza del 95%.

Le variazioni più contenute, nell’ordine di uno o due decimali, vanno pertanto interpretate con cautela alla luce del margine d’errore della rilevazione.