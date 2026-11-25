“Un incontro molto sereno, molto produttivo, andato nel merito delle questioni”. Così ieri Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, ha commentato l’incontro avuto a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, durante il quale avrebbe incassato un’apertura sui fondi destinati ai Comuni, anche in manovra, “ci è stata data disponibilità”.

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, presieduta dalla Pdc (non succedeva da 26 anni), è stata organizzata dopo uno scambio di lettere di fine ottobre, nel quale Manfredi e altri sindaci di centrosinistra avevano chiesto “un confronto urgente con il governo mentre è in corso la definizione della legge di bilancio“, dopo settimane di manifestazioni in diverse città.

Meloni voleva un incontro aperto a tutti i sindaci

Meloni aveva risposto con un sì condito da una stoccata. Il confronto è “utile”, perché “i Comuni sono il luogo in cui i problemi si vedono per primi”. Ma “una richiesta firmata dai sindaci di una sola parte politica non rappresenta quella platea”. Da qui la scelta della sede istituzionale, dove siedono i presidenti di Anci, Upi e Uncem e quattordici sindaci designati dall’Anci.

Con Meloni c’era mezzo governo (i ministri Piantedosi, Calderoli, Zangrillo, Schillaci, con Giorgetti collegato da remoto), con Manfredi, c’erano il presidente Upi, Enzo Lattuca e una delegazione di sindaci.

Le priorità dei comuni: casa, energia e scuola

I sindaci hanno messo sul tavolo tre priorità. La prima è la casa: un sostegno agli affitti, “soprattutto per le situazioni di maggiore emergenza” nelle città. La seconda sono i rincari energetici, che pesano sul trasporto pubblico locale e sul riscaldamento di scuole ed edifici pubblici. La terza è l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, “un costo che è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni” e che “grava quasi completamente sulle spalle dei comuni”. È un servizio svolto “su delega del governo”, insiste Manfredi, “quindi non possiamo pagarla solo noi”.

La premier: “Valuteremo”

La risposta, per ora, è un impegno a valutare. “Abbiamo trovato riscontro alle richieste che abbiamo fatto e quindi una disponibilità della presidente Meloni di approfondirle”, riferisce il presidente Anci. La premier, aggiunge, “ha detto che valuterà tutte le opportunità che ci potranno essere”. Il seguito è affidato ai contatti diretti: “Ci confronteremo per le vie brevi”.

Sul tavolo il nodo del condono edilizio

Resta il nodo del condono edilizio, che la Lega vuole infilare in manovra. Manfredi frena: “Ne ho sentite talmente tante che la nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale”. Ma un paletto lo fissa subito: “Non possiamo far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali e che non hanno trovato una risposta nelle procedure fino ad oggi applicate”.