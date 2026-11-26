“Eroi e santi” sono i soldati israeliani nella nota che il Likud, il partito del premier uscente Benjamin Netanyahu, ha diffuso martedì 24 novembre contro il “governo israeliano-palestinese”, colpevole di volere una commissione che indaghi “se i soldati dell’Idf siano criminali di guerra”. La frase incriminata sta nelle note esplicative di una proposta di legge sul 7 ottobre, dove si ipotizza di verificare se la condotta militare a Gaza sia stata “coerente con gli obblighi dello Stato di Israele” secondo il diritto internazionale.

Lo stesso giorno Haaretz ha contato almeno 16 inchieste della polizia militare sull’uso di palestinesi come scudi umani, 10 a Gaza e 6 in Cisgiordania, con zero soldati incriminati. Le prime sei sono partite dopo i rapporti della Croce Rossa. Ayman Abu Hamadan ha raccontato all’Associated Press di essere stato catturato nell’agosto 2024 nel nord della Striscia e spedito per 17 giorni dentro le case, in divisa militare, con una telecamera sulla fronte. Era l’unico momento in cui lo slegavano.

Indagare da sé è esattamente ciò che Israele ha chiesto alla Corte penale internazionale, sostenendo che il procuratore doveva lasciarlo indagare prima di chiedere i mandati del 21 novembre 2024 contro Netanyahu per crimini di guerra e contro l’umanità, e il 15 dicembre 2025 la Camera d’appello ha respinto il ricorso. Quello che accade a Gaza la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite lo ha chiamato genocidio nel settembre 2025.

Martedì la commissione procedure della Knesset ha accelerato la proposta con 13 voti contro 9. La promotrice, Orit Farkash-Hacohen (Yashar), ha replicato al Likud che il testo guarda al 7 ottobre e a ciò che lo ha preparato, con “nessuna intenzione” di entrare nel diritto internazionale. Sui soldati, ha precisato, nessuna indagine.