Dai salari all’immigrazione, dalla sanità alla politica estera, gli italiani bocciano il governo Meloni su tutto. Gli ultimi sondaggi evidenziano lo scarso gradimento verso l’operato dell’esecutivo, che non raccoglie consensi su praticamente nessun tema.

Il sondaggio di Bidimedia evidenzia lo scarso gradimento degli italiani nei confronti dell’operato del governo: il giudizio è positivo solo per il 35% di loro, mentre è negativo per il 62% del campione. Nel dettaglio, gradisce “molto” l’operato il 15% e abbastanza il 20%. Poco il 19% e per nulla addirittura il 43%.

Per quanto riguarda le singole aree di voto, il 97% degli elettori di centrodestra offre un parere positivo (molto o abbastanza) mentre solo l’1% degli elettori del campo largo ha un giudizio positivo. Tra gli elettori di Futuro Nazionale, il gradimento è comunque al 56%, quindi in territorio positivo. Infine, nell’area del non voto l’apprezzamento viene espresso dal 20% degli elettori.

Sondaggi politici, il governo Meloni bocciato su tutto: dai salari all’immigrazione passando per la sicurezza

Il sondaggio entra poi nel dettaglio del gradimento sulle singole questioni. Si parte da economia e costo della vita: si dice soddisfatto solo il 30% (molto 8% e abbastanza 22%) mentre il giudizio è negativo per il 68% (poco 19% e per nulla 49%). Andamento simile su lavoro e salari: positivo il 29% (molto 9% e abbastanza 20%) e negativo il 68% (poco 18% e per nulla 50%).

Sulla sanità le percentuali sono sempre simili: positivo il giudizio del 30% (molto il 7% e abbastanza il 23%), negativo del 65% (poco 16% e per nulla 49%). Non va meglio, a sorpresa, neanche sul fronte dell’immigrazione: giudizio positivo dal 35% (11% molto e 24% abbastanza) e negativo dal 72% (poco 22% e per nulla 50%). Discorso simile su sicurezza e giustizia: positivo il giudizio del 26% (molto 11% e abbastanza il 15%) e negativo dal 71% (poco 22% e per nulla 49%).

Non cambia molto sulla politica estera e sull’Europa: giudizio positivo dal 30% (molto 17% e abbastanza 13%) e negativo dal 67% (poco al 25% e per nulla al 42%). Ricapitolando, il governo Meloni incassa giudizi particolarmente negativi proprio sui temi su cui maggiormente rivendica di aver ottenuto risultati, come l’immigrazione, la sicurezza e la giustizia e il lavoro e i salari.