“Oggi mi sono sorpreso, perché eravamo in dirittura finale, c’era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c’è stato invece addirittura un ritorno indietro incomprensibile”. Giuseppe Conte, alla Camera, non nasconde l’irritazione. Ventiquattro ore dopo i “grandi passi in avanti” annunciati dal centrosinistra mercoledì, il tavolo sul fisco del campo largo si è di nuovo incagliato sulla patrimoniale. E il leader M5S avverte gli alleati: “La nostra posizione è chiara, invito a non distorcerla”.

La sintesi sembrava vicina…

E sì che la sintesi sembrava vicina. L’ipotesi era un prelievo unico sui super ricchi, esteso sia al patrimonio sia alle attività finanziarie, con lo scorporo degli asset produttivi come capannoni e laboratori. Ma ieri mattina, raccontano i 5S, all’apertura della riunione Pd e Avs avrebbero rimesso tutto in discussione. “Da parte nostra nessun passo indietro”, fanno sapere dal Movimento. Il tavolo è stato aggiornato a oggi alle 15.

Ricciardi: “Le chiacchiere stanno a zero”

Il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi la mette così: “Le chiacchiere stanno a zero”. Il Movimento, spiega, aveva portato “una proposta di mediazione” che teneva insieme “sia una patrimoniale che escludesse gli asset produttivi dell’economia, sia un aumento della tassazione sulle speculazioni finanziarie”.

E invece “Pd e Avs hanno rigettato la proposta di tassare la grande finanza dopo che in tutti i tavoli precedenti si era registrato un evidente consenso”. Il fine, aggiunge, resta trovare “i fondi necessari per abbassare le tasse al ceto medio e a quello meno abbiente”.

Conte insiste sul punto: “Dobbiamo colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie”, mentre “l’economia reale la dobbiamo tutelare”, perché il Paese “ha una crescita prossima allo zero”.

A un prelievo progressivo sulla finanza, concede, si può “abbinare un prelievo per quanto riguarda altra ricchezza”, purché “non siano toccati gli asset produttivi”. L’obiettivo è un fondo per tagliare le tasse su lavoro e imprese: “Noi ci stiamo, ma vorrei dire ci dovremmo stare tutti”.

Ma Avs non ci sta e ribalta le accuse

Avs respinge la ricostruzione. “Sgombriamo subito il campo dagli equivoci e da ogni ricostruzione priva di fondamento”, replicano Lorenzo Fioramonti e Marco Grimaldi. “Siamo a favore della Tobin Tax dal 1998, e dell’aumento del prelievo sulle rendite”.

Il loro contributo di solidarietà, ricordano, “integra attività reali e quelle finanziarie, al netto dei debiti” e riguarderebbe lo 0,1% della popolazione. “Chiedere qualcosa a chi fino a oggi ha pagato meno, per poter chiedere di meno a chi fino a oggi ha pagato tutto”.

Il conto, per loro, è leggero: “Parliamo di 10 mila euro l’anno su 6 milioni di patrimonio, lo 0,16%”. A chi teme la fuga dei capitali rispondono con la Spagna di Sánchez e con la proposta di una exit tax al 26%: “Chi scappa, paga prima”. E avvertono: “Sarebbe un errore affossarla prima ancora di discuterla. Non servono veline”.