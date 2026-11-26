Allo Spazio Sette di via dei Barbieri, a Roma, il Tavolo Asilo e Immigrazione ha consegnato ai partiti del campo largo dieci proposte per la prossima legislatura. In prima fila sedevano Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), Riccardo Magi (+Europa), Maria Elena Boschi (Italia viva) e Alfonso Colucci (Movimento 5 stelle). La coalizione, che va dalla Caritas alla Cgil, chiede di abrogare il protocollo Italia-Albania, di cancellare il decreto Piantedosi sulle navi delle organizzazioni non governative, di chiudere i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e di revocare gli accordi con i Paesi che trattengono i migranti per conto nostro. Letto da quella prima fila, a meno di un anno dalla scadenza naturale della legislatura, il documento è uno specchio.

I numeri di partenza li mette l’Istat: 5 milioni e 560mila stranieri residenti al primo gennaio 2026, il 9,4 per cento della popolazione. Il governo intanto ha programmato 497.550 ingressi per lavoro nel triennio 2026-2028, sempre con il click day che il Tavolo vuole abolire perché le imprese possano assumere in qualunque momento dell’anno, e il Tavolo chiede pure un dipartimento a Palazzo Chigi che sottragga la materia al monopolio del Viminale, dove da anni l’immigrazione si legge solo come ordine pubblico.

Quello che il centrosinistra ha già firmato

Una parte del programma il centrosinistra l’ha già sottoscritta, almeno sulla carta. La cittadinanza dopo cinque anni di residenza era il quesito del referendum dell’8 e 9 giugno 2025, promosso dal comitato presieduto da Magi, che il Pd sosteneva e su cui il M5s lasciava libertà di voto, finché l’affluenza si è fermata al 30,6 per cento e il quorum è mancato. Contro la ratifica del protocollo albanese le opposizioni hanno votato compatte alla Camera il 24 gennaio 2024, 155 sìcontro 115 no. Oggi Gjader, dove il governo voleva esaminare le domande d’asilo in trasferta, funziona da Cpr, mentre l’area pensata per i richiedenti è rimasta vuota: la conferma postuma di quanto le opposizioni dicevano in aula.

Sulla Bossi-Fini del 2002, che il Tavolo vuole superare sciogliendo il nodo fra permesso e contratto, Schlein nel marzo 2023 ha firmato la proposta di legge di Ero straniero ripresentata da Magi. Nell’ottobre 2025 ha portato in aula una mozione contro il rinnovo del memorandum con la Libia, e pure con esibita fermezza: «il nostro impegno a fermarlo sarà totale».

Migranti, dieci proposte allo specchio del centrosinistra

Solo che il resto chiede di smontare norme che portano la firma di governi di centrosinistra, ed è qui che la platea di ieri diventa imbarazzante. Il memorandum con Tripoli lo hanno firmato a Roma il 2 febbraio 2017 il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Fayez al-Serraj, con Marco Minniti proprio a quel Viminale a cui oggi il Tavolo vorrebbe togliere la materia, e nel 2020 l’accordo si è rinnovato in silenzio sotto il secondo governo Conte, quando Pd e M5s governavano insieme. I Cpr hanno avuto il loro nome dal decreto Minniti-Orlando, il 13 del 2017, che all’articolo 19 ha ribattezzato così i vecchi centri di identificazione ed espulsione e ne ha disposto l’ampliamento della rete.

Il Movimento 5 stelle ha il suo capitolo, anzi due. Nel novembre 2018 alla Camera i suoi deputati hanno votato il primo decreto sicurezza di Matteo Salvini, approvato con 396 sì, e a ottobre 2025 Giuseppe Conte si è sfilato dalla mozione di Schlein sulla Libia. Eppure il documento del Tavolo, scritto anche da chi i Cpr li visita e le navi di soccorso le arma, mette a verbale che ha fallito chi ha rincorso la destra sul suo terreno, e lo scrive per una platea che quel terreno lo ha arato anche lei. In prima fila, ieri, sedeva chi i Cpr li ha battezzati.