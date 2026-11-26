Il campo largo mantiene il suo vantaggio sul centrodestra. Il quadro che emerge dagli ultimi sondaggi, raccolto dalla Supermedia di Youtrend per Agi, è sostanzialmente stabile ma evidenzia due piccole novità. La prima riguarda Futuro Nazionale, con il partito di Roberto Vannacci che torna in calo, sotto il 6%, dopo l’ascesa dell’ultima rilevazione.

La seconda novità riguarda invece il campo largo, perché debutta nella Supermedia la voce “altri”, che comprende diverse forze politiche che fanno parte della coalizione e che raccolgono individualmente meno dell’1%: gli esempi più calzanti sono quelli di Progetto Civico, di Alessandro Onorato, e di Più Uno, di Ruffini e Gabrielli. In totale raccolgono l’1,7%, una quota fondamentale per mantenere il vantaggio sul centrodestra.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia resta davanti a Pd e M5s

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che guadagna lo 0,1% dei consensi nelle ultime due settimane e si attesta al 27,6%. Stabile il Pd al 20,4% mentre scende, dopo un buon periodo di crescita, il Movimento 5 Stelle: tre decimi persi e dato al 12,7%. In calo, dello 0,2%, anche Forza Italia, attualmente al 7%.

Stabile Avs, che con il 6,2% torna davanti a Futuro Nazionale, in calo di mezzo punto percentuale al 6,1%. Un decimo viene guadagnato dalla Lega, al 5,9%, così come da Azione al 3,2%. Nel campo largo chi guadagna più consensi è Italia Viva (+0,3%), al 2,6%. Gli altri partiti del campo largo raccolgono, come detto, l’1,7% con una crescita di tre decimi. In lieve calo +Europa all’1,2%, raggiunto da Noi Moderati all’1,2% e con dietro il Partito Liberal Democratico all’1,1% e Sud chiama Nord all’1%.

Il campo largo resta in vantaggio, anche grazie ai piccoli partiti

Il campo largo conserva il suo vantaggio, attualmente di due punti percentuali: il fronte progressista guadagna complessivamente un decimo di punto e si attesta al 44,8%. Il centrodestra, invece, recupera due decimi e si attesta al 42,8%, comunque in ritardo rispetto alla coalizione di centrosinistra. Poi troviamo Futuro Nazionale al 6,1% e il Centro al 3,2%.