Il decreto Scuola è legge. Il testo questa mattina è stato approvato in via defintiiva alla Camera, con 142 voti favorevoli e 112 contrari, tra le proteste delle opposizioni. Lungo l’elenco delle novità tra cui spiccano il divieto di copertura del volto a scuola pensato per impedire alle studentesse di religione musulmana di indossare burqa e niqab, il tetto del 30% agli studenti stranieri in classe, e la segnalazione ai servizi sociali dei genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Inoltre il decreto prevede che nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima; nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non deve superare il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

In caso di impossibilità, per la singola istituzione scolastica, di rispettare il tetto agli stranieri, gli Uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata degli alunni e degli studenti in questione tra le istituzioni scolastiche vicine, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e di ulteriori specifiche esigenze familiari. Il provvedimento dedica un articolo alla promozione dell’integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico.

Il decreto Scuola è legge: dal divieto di burqa al tetto agli studenti stranieri, ecco tutte le novità

È previsto che “nel caso di persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri, le istituzioni scolastiche segnalino la situazione tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti. Questi, se necessario, dispongono la frequenza di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e valutano l’opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che comprenda, ove possibile, percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa. La mancata frequenza del percorso gratuito di alfabetizzazione implica una sanzione pecuniaria irrogata dal prefetto sulla base dell’accertamento del CPIA”.

Viene istituito inoltre un divieto di copertura del volto. In particolare, è previsto il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste – a carico del soggetto che viola la norma e del genitore, in caso di soggetto minorenne – sono irrogate dal prefetto sulla base dell’accertamento del dirigente scolastico. Il testo approvato oggi modifica inoltre la denominazione degli istituti tecnici, che divengono ‘licei tecnologici’, e degli istituti professionali, che diventano ‘licei professionali’. Il decreto poi proroga, dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027, il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno.

Altra novità, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, viene consentito agli alunni della scuola secondaria di primo grado, a partire dal secondo anno, di avvalersi dell’insegnamento facoltativo del latino, per un’ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. Viene introdotto l’obbligo, per gli editori, di rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea. Una misura introdotta nel corso dell’esame del Senato con un emendamento di Fdi cui Forza Italia si è opposta. L’accordo in maggioranza è che l’obbligo slitti di un anno. Il governo si è impegnato accogliendo un ordine del giorno a inserire il rinvio nel decreto milleproroghe.