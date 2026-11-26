Due vittime italiane, due civili morti in seguito all’attacco iraniano con diversi droni che ha preso di mira un sito in Kuwait. I due italiani erano due civili, tecnici della Rheinmetall: sono rimasti feriti e sono successivamente morti dopo l’intercettazione dei droni iraniani diretti verso una struttura del Kuwait.

Era stato un attacco iraniano con droni a prendere di mira il sito e a causare il ferimento anche di un cittadino kuwaitiano e uno pakistano, oltre ai due italiani. Tutti i feriti sono stati trasporti in ospedale per le cure, come spiegato dal portavoce del ministero della Difesa del Kuwait.

Attacchi con droni in Kuwait, morti due tecnici italiani

L’attacco è stato condotto “all’interno dello spazio aereo” del Paese e ha anche causato “danni materiali”. L’ufficiale ministeriale aggiunge: “Le Forze Armate ribadiscono il loro costante impegno a svolgere i propri compiti e responsabilità con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza e preparazione costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti”.

I due italiani, vittime dell’attacco, lavoravano in Kuwait per una commessa di Rheinmetall Italia, società del gruppo industriale tedesco Rheinmetall, specializzato nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar e di difesa anti-aerea.

L’attacco, che sarebbe stato compiuto dall’Iran, avrebbe colpito uno dei siti considerati vitali, causando la caduta di schegge che hanno provocato il ferimento di quattro persone, tra cui i due italiani poi deceduti.