Dopo l'incontro a Mar-a-Lago, Trump e Rutte chiedono a Mosca di non allargare la guerra in Ucraina. Sul tavolo anche garanzie di sicurezza e negoziati

Donald Trump e Mark Rutte esortano la Russia a non “estendere la guerra” in Ucraina. L’appello è contenuto in una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro tra il presidente americano e il segretario generale della Nato, avvenuto a porte chiuse nel resort di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. La Casa Bianca ha definito i colloqui “eccezionali” e “di grande impatto”, rivelando che al centro del confronto ci sono state le guerre in Ucraina e in Iran.

Che cosa dice la dichiarazione

“Abbiamo anche discusso dell’importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell’importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile”, si legge nel testo diffuso dalla Casa Bianca.

Il riferimento alle azioni non deliberate amplia l’avvertimento anche agli incidenti e agli errori di calcolo che potrebbero provocare un’estensione del conflitto. Un timore tutt’altro che astratto: il 20 novembre alcuni ordigni russi sono caduti in territorio polacco durante un massiccio attacco contro l’Ucraina, facendo crescere le preoccupazioni per una possibile estensione della guerra al territorio della Nato.

Nella dichiarazione i due leader ribadiscono anche la volontà di continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella base industriale, sia negli Stati Uniti sia tra i Paesi della Nato. Trump ha sollecitato più volte le potenze europee a incrementare gli stanziamenti militari.

Il “mio amico” di Trump e la replica di Zelensky

L’appello congiunto arriva nonostante Trump abbia definito il presidente russo Vladimir Putin “mio amico” durante un incontro a Shenzhen, in Cina, la settimana precedente, al quale ha partecipato anche il presidente cinese Xi Jinping. Dopo quel faccia a faccia il presidente americano ha detto che il leader russo vuole che la guerra finisca con “mezzi diplomatici”. I critici lo accusano di schierarsi con Mosca contro Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha contestato quelle parole. “Per noi è un assassino”, ha detto alla CNN.

Rutte: “Trump sta mettendo alla prova Putin”

In un’intervista a Fox News, nel programma Fox & Friends, al segretario generale della Nato è stato chiesto un commento sulle dichiarazioni di Trump. “Quello che il presidente Trump sta facendo, anche nell’incontro di Shenzhen, è mettere alla prova Putin”, ha risposto Rutte. “Quanto è serio? È disposto a sedersi al tavolo delle trattative? È disposto a impegnarsi seriamente nei colloqui? Quindi continuiamo a fare pressione. Penso che stia funzionando e dobbiamo continuare così”.

Garanzie di sicurezza per Kiev e il nodo dei negoziati

Rutte ha affermato che qualsiasi accordo dovrà includere garanzie di sicurezza per l’Ucraina. “Quando la guerra finirà, o con un accordo di pace, preferibile, o se non possibile, con un cessate il fuoco a lungo termine, dobbiamo assicurarci che l’Ucraina abbia le garanzie di sicurezza per il futuro”, ha detto.

Il segretario generale della Nato ha poi sottolineato che, nell’immediato, è fondamentale continuare a garantire a Kiev il sostegno necessario per proseguire la guerra e mantenere la pressione militare sulla Russia. “La cosa più importante qui è che dobbiamo assicurarci che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per continuare a combattere, con successo e esercitando la massima pressione sui russi”, ha aggiunto.

L’incontro in Florida si è svolto mentre i Paesi europei chiedono di partecipare ai colloqui preliminari, che finora hanno coinvolto soltanto Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Il nodo della presenza militare americana in Europa

La presenza militare statunitense in Europa è già al centro di una revisione avviata dal Pentagono. Hegseth l’ha annunciata il 18 giugno, spiegando che l’esame avrebbe richiesto fino a sei mesi. Secondo quanto riferito da Reuters ad agosto, il Pentagono avrebbe dovuto preparare almeno quattro opzioni sul futuro dispiegamento delle truppe e delle basi statunitensi entro il 6 novembre, in vista della conclusione della revisione a dicembre.

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