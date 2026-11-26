Trump ammette che la pace in Ucraina resta lontana: Putin e Zelensky non sono pronti a fermare la guerra. Le trattative sono in stallo

Stai a vedere che il presidente americano Donald Trump, quello che aveva promesso di risolvere la guerra in Ucraina in “una settimana”, si è ormai arreso davanti all’evidenza che, ad oggi, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin non sono inclini a deporre le armi. L’ammissione è arrivata in risposta alla domanda di un giornalista del New York Post che gli chiedeva lumi sull’indiscrezione, raccontata da numerosi media statunitensi, secondo cui il tycoon vorrebbe porre fine al conflitto entro gennaio.

“Chi lo ha detto?”, ha chiesto provocatoriamente Trump, che poi ha aggiunto: “Non sono costretto da un calendario. Voglio solo vedere la fine della guerra che comunque non ci tocca direttamente. Vorrei che fosse chiusa oggi. Ma bisogna essere in due a ballare il tango”. Poi, però, arriva la candida ammissione che nessuno si aspetta, quando spiega che la pace resta distante in quanto “a volte Putin sembra pronto e Zelensky no. A volte è il contrario. Dipende dai giorni”.

Il caso libico

Il problema è che più passano i giorni più cresce il timore per una nuova escalation. Come avviene da giorni, a far temere il peggio è il raid ucraino contro le navi russe in Libia. Un attacco che ha allarmato i partner europei dell’Ucraina e che, dopo la notizia secondo cui due militari libici sono deceduti a causa delle ferite riportate durante l’attacco, ha scatenato l’ira delle forze armate della Libia orientale, guidate dal generale Khalifa Haftar, che hanno annunciato una risposta all’attacco ucraino, spiegando che la rappresaglia arriverà “nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati”, senza precisare le modalità di un eventuale intervento.

A riportarlo è il quotidiano libico Al Wasat, che cita un comunicato del Comando generale. Difficile capire in anticipo il tipo di risposta, anche se i media occidentali ritengono probabile una denuncia ufficiale all’Onu, mentre appare remota la possibilità che si inneschi una rappresaglia militare. Quel che è peggio è che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha subito sfruttato queste dichiarazioni, sostenendo che “nessuno Stato lascia impunito qualsiasi attentato alla vita del proprio personale militare” e aggiungendo che la Libia è nel diritto di rispondere militarmente.

Trattative in standby

Com’è facilmente intuibile, dopo il raid ucraino a Bengasi le trattative diplomatiche sembrano nuovamente in stallo. Manca, infatti, una data per ulteriori trilaterali tra Usa, Russia e Ucraina ma, soprattutto, non si riesce ancora a trovare il modo di coinvolgere l’Ue nei negoziati. Sul punto, il portavoce Peskov ha detto di essere “in contatto” con alcuni Paesi europei, sostenendo, però, che le interlocuzioni finora “sono inefficaci”. A suo dire, infatti, Putin vuole “capire il loro atteggiamento perché le loro dichiarazioni difficilmente contribuiranno al processo di pace”. Parole a cui ha risposto a distanza Ursula von der Leyen, secondo cui “l’Europa vuole la pace”, ma questo non significa “soltanto porre fine al conflitto. Deve anche aiutare l’Ucraina a costruire il futuro per il quale il suo popolo ha combattuto così duramente”.

Un negoziato che si conferma in salita perché Kiev e Mosca continuano ad avanzare pretese che giudicano reciprocamente irricevibili. In particolare, Zelensky chiede “garanzie di sicurezza” che evitino il ripetersi di una guerra con la Russia. Peccato che la soluzione da lui auspicata, ossia la presenza di militari della Nato in territorio ucraino, secondo quanto riferisce Kyiv Independent, sia stata categoricamente esclusa dai negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

Nell’articolo vengono riportati i dubbi del leader ucraino, che avrebbe detto di non comprendere cosa significhi l’impegno di Washington per la sicurezza dell’Ucraina in assenza di un dispiegamento di forze sul terreno. Così, mentre la diplomazia arranca, a parlare sono ancora le bombe. E quella appena conclusa è stata l’ennesima giornata horror, con Kiev che è tornata a colpire le raffinerie di petrolio Rosneft a Samara e ha distrutto cinque caccia russi nell’aeroporto di Savasleyka, mentre il Cremlino ha risposto colpendo un minibus nella regione di Kharkiv, causando un morto e sette feriti, e anche martellando le infrastrutture energetiche ucraine. Raid che, c’è da scommetterci, complicano ancora di più le trattative di pace.