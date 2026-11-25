Attacco alla nave russa Merkury a Bengasi: due militari libici sono morti e Haftar minaccia una risposta contro l'Ucraina

Due militari della Marina libica sono morti il 24 novembre per le ferite riportate nell’attacco del 22 novembre contro la nave da guerra russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi. Il Comando generale delle forze armate della Libia orientale, guidate dal generale Khalifa Haftar, ha annunciato una risposta: arriverà “nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati”. Per ora non sono stati forniti dettagli sulle modalità di un’eventuale rappresaglia.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano libico Al Wasat, che cita un comunicato del Comando generale. I due militari appartenevano allo Stato maggiore della Marina: il sottufficiale Al Taher Abdallah al Sadeq e il tenente Ali Mohammed al Said. Erano rimasti feriti nelle esplosioni di domenica 22 novembre e sono morti due giorni dopo.

Nel comunicato, il comando militare afferma che il sangue dei due uomini “non sarà stato versato invano” e che il diritto di ottenere giustizia “non cadrà in prescrizione”. Viene inoltre ribadito l’impegno a difendere la sovranità e la sicurezza nazionale.

Il messaggio di Saddam Haftar

Anche il vicecomandante generale delle forze armate, Saddam Haftar, figlio di Khalifa, è intervenuto con un messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook. I militari caduti, scrive, rappresentano una responsabilità per le autorità della Cirenaica. Sulla sovranità libica, aggiunge, non saranno accettati compromessi.

La presa di posizione arriva in un momento particolarmente delicato per la Libia, Paese ancora diviso tra le autorità con sede a Tripoli e l’amministrazione rivale dell’est, legata alle forze di Haftar e con Bengasi come principale centro politico e militare.

Che cosa è stato colpito nel porto di Bengasi

L’attacco del 22 novembre è stato rivendicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo Kiev, le forze ucraine hanno impiegato sette droni navali per colpire due obiettivi russi nell’area di Bengasi.

Il primo era la corvetta lanciamissili Merkury, entrata in servizio nel 2023. Zelensky ha affermato che la nave è stata affondata e che con essa è stato distrutto anche un elicottero militare Ka-27. Le immagini satellitari mostrano la corvetta capovolta, con una parte della prua ancora visibile sopra il livello dell’acqua.

Le autorità ucraine hanno rivendicato anche il danneggiamento della nave da carico russa Angara, che secondo Kiev veniva utilizzata per il trasporto di materiale militare. L’attacco alla nave è stato indicato dall’Ucraina come una seconda operazione contro la logistica russa nell’area mediterranea.

La richiesta di un’inchiesta all’ONU

Le nuove dichiarazioni del comando di Haftar accrescono le preoccupazioni per una possibile escalation militare in Libia. Il governo orientale ha chiesto alle Nazioni Unite un’inchiesta internazionale sull’attacco e sull’eventuale impiego di basi situate nella parte occidentale del Paese.

Anche la missione delle Nazioni Unite in Libia ha espresso preoccupazione e chiesto un’indagine indipendente, trasparente e immediata sugli attacchi. Il rischio, sottolineato dall’ONU, è che il territorio libico venga trasformato in un nuovo teatro dello scontro tra Russia e Ucraina.

La vicenda si inserisce infatti in un più ampio aumento delle operazioni ucraine contro navi e infrastrutture legate alla Russia anche al di fuori del teatro principale della guerra. L’attacco alla Merkury, avvenuto in una base navale di Bengasi a oltre mille chilometri dal territorio ucraino, evidenzia in particolare la crescente dimensione marittima e internazionale del conflitto.