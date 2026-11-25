Zelensky rivendica gli attacchi contro le navi russe in Libia e nel Baltico. Cresce il timore per l'escalation e l'allargamento della guerra

Volodymyr Zelensky ci ha preso gusto con gli attacchi lontani dal fronte che colpiscono la flotta russa e allargano pericolosamente il perimetro della guerra con Vladimir Putin. Dopo il caso del blitz in Libia del 22 novembre scorso, quando droni di Kiev hanno affondato la corvetta Merkury e danneggiato la nave cargo MV Angara, che secondo l’Ucraina trasportava equipaggiamenti militari, ora spunta anche un ulteriore attacco nel Golfo di Finlandia risalente a sabato scorso e tenuto a lungo sotto traccia. Il blitz nel Baltico ha preso di mira la nave Sparta II ed è stato rivendicato soltanto ieri da Zelensky: “Siamo stati noi a lanciare l’attacco con drone alla nave russa nel Golfo di Finlandia”.

Poche parole pronunciate a Bloomberg, con cui il leader ucraino ha anche ribadito il diritto a colpire obiettivi russi in tutto il globo per mettere sotto pressione le rotte marittime usate dalla Russia. Quel che è certo è che queste due operazioni sembrano mostrare la volontà ucraina di colpire anche le rotte marittime e le strutture logistiche che sostengono lo sforzo bellico russo, ben oltre il territorio ucraino.

La reazione internazionale

Il problema è che le operazioni hanno suscitato preoccupazione in Europa, con il rischio di alienare le simpatie europee nei confronti del leader di Kiev. Germania e Norvegia hanno segnalato il rischio di un’escalation dopo l’attacco nel Baltico. Il ministro della Difesa norvegese, Tore Sandvik, ha spiegato che Oslo mantiene un dialogo costante con Kiev sulla “necessità di stabilità nelle nostre aree limitrofe”. “Tutti gli attacchi cesserebbero immediatamente se la Russia ponesse fine a questa guerra. Detto ciò, ribadiamo che l’Ucraina deve agire nel rispetto delle norme del diritto internazionale”, ha aggiunto.

Il richiamo è chiaro: il diritto di Kiev a difendersi dall’aggressione russa non elimina gli obblighi previsti dal diritto internazionale né le questioni di sovranità che emergono quando le operazioni coinvolgono il territorio o le acque di Paesi terzi. Se possibile, la questione è ancor più delicata per quanto riguarda il raid in Libia. Il governo di Unità nazionale di Tripoli, guidato da Abdulhamid Dbeibah, ha condannato l’operazione: “La Libia non ha autorizzato alcuna operazione militare straniera all’interno del proprio territorio”.

Il governo di Tripoli ha poi ribadito che la Libia “non è parte del conflitto russo-ucraino” e ha chiesto chiarimenti a Kiev, respingendo l’uso del Paese come “palcoscenico per regolare i conti”. Accuse a cui ha risposto l’Ucraina, sostenendo che le navi russe erano e sono “obiettivi legittimi” e che la vera minaccia è Mosca, accusata di utilizzare infrastrutture civili di Paesi terzi per fini militari.

La posizione italiana

Anche a Roma gli attacchi hanno suscitato critiche e prese di posizione. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha chiesto di chiarire quale sia la strategia dell’Occidente: “Vogliamo che ci sia una continua escalation? Vogliamo che addirittura questa guerra si sposti in Africa?”. Conte ha invocato un chiarimento anche a livello europeo, chiedendo se la priorità sia “il negoziato di pace” oppure una “guerra totale contro la Russia”.

Duro anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha dichiarato: “Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia”, contestando il nesso logico, ribadito da Zelensky, tra l’affondamento di una nave russa in acque libiche e la difesa dell’Ucraina. Nel colloquio con l’ambasciatore ucraino Ihor Brusylo, Salvini ha richiamato il rischio di un’escalation e dell’allargamento del conflitto al Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Un blitz che per il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha colto di sorpresa il governo, ribadendo, a scanso di equivoci, che Roma non ha fornito alcun supporto, neppure logistico, all’operazione ucraina.