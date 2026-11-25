Nel rapporto su donne e ragazze di Gaza, Amnesty denuncia ostacoli alle nascite e chiede un'indagine della Corte penale internazionale

Amnesty International ha accusato Israele di aver imposto misure che ostacolano le nascite all’interno della popolazione palestinese a Gaza, e ha sollecitato la Corte penale internazionale a indagare su un possibile “atto di genocidio”. L’accusa è contenuta in un rapporto dedicato alle donne e alle ragazze della Striscia, pubblicato oggi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Secondo l’organizzazione per i diritti umani, alcune delle misure imposte da Israele avrebbero avuto l’effetto di impedire alle donne palestinesi di concepire o di portare a termine la gravidanza. La reiterazione di queste misure, scrive Amnesty, solleva il “serio” timore che le autorità israeliane abbiano agito con l’intenzione di ostacolare le nascite. L’ong precisa tuttavia di non poter “concludere in modo categorico” che questa fosse l’intenzione.

La replica del Cogat e le testimonianze raccolte a Gaza

Il Cogat, l’ente israeliano responsabile degli affari civili nei territori palestinesi, ha accusato Amnesty di “diffondere le narrazioni menzognere di Hamas”.

Il rapporto si basa, tra l’altro, su 228 interviste condotte a distanza tra l’ottobre 2023 e l’ottobre 2026. L’indagine non si basa soltanto sulle testimonianze: Amnesty dichiara di aver esaminato anche fotografie e video verificati, cartelle cliniche, immagini satellitari e documentazione proveniente da fonti palestinesi, israeliane e internazionali.

L’organizzazione documenta casi di donne e ragazze uccise o ferite durante attacchi israeliani mentre cercavano di ricevere cure mediche o si trovavano in un reparto maternità.

Due soccorritori hanno riferito ad Amnesty di episodi avvenuti all’inizio del 2026, a poche centinaia di metri dalla “linea gialla” che delimita l’area sotto controllo israeliano nella Striscia. Secondo le loro testimonianze, in entrambi i casi sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro una donna in procinto di partorire e contro l’ambulanza inviata a soccorrerla.

Le accuse sull’utilizzo degli ospedali

Nel rapporto l’ong afferma di aver “raccolto prove” dell’utilizzo di ospedali “da parte di gruppi armati palestinesi”, in particolare per detenere ostaggi o “torturare palestinesi”. L’organizzazione non ha invece trovato alcun elemento a sostegno delle accuse israeliane secondo cui quelle strutture verrebbero usate come centri di comando di Hamas.

Tra gli elementi documentati nel rapporto ci sono anche le conseguenze sulla salute riproduttiva. Amnesty denuncia l’interruzione dei servizi di fecondazione in vitro nella Striscia e la distruzione di migliaia di embrioni e altro materiale riproduttivo conservato nelle strutture sanitarie. Le restrizioni agli spostamenti avrebbero inoltre impedito a molte persone di raggiungere centri specializzati fuori da Gaza per sottoporsi a trattamenti per la fertilità.