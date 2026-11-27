Stretta sugli studenti stranieri, divieto di burqa e anche un organismo incaricato di vigilare sui libri di testo. Il dl scuola è legge

Stretta sugli studenti stranieri, divieto di burqa e niqab, multe ai genitori che non imparano l’italiano. E spunta anche un organismo incaricato di vigilare sui libri di testo. Il decreto scuola, approvato definitivamente ieri dalla Camera tra le proteste delle opposizioni, segna la linea del governo Meloni: più restrizioni sull’integrazione e l’ipotesi di un controllo sui contenuti didattici. La maggioranza si divide, ma non su questi temi. Lo scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia esplode sui prezzi dei manuali e sugli interessi dell’editoria.

Compromesso FdI-FI sugli e-book. Tra tetti e divieti, il dl scuola è legge

La prima stretta vieta di partecipare alle attività scolastiche, anche extracurriculari, con il volto coperto o non riconoscibile. Una norma che riguarda in particolare burqa e niqab indossati da studentesse musulmane. Le violazioni comportano sanzioni amministrative disposte dal prefetto su accertamento del dirigente scolastico; per i minorenni possono essere sanzionati anche i genitori. Arriva poi il tetto del 30% per determinate categorie di alunni stranieri nelle classi prime. Alle elementari riguarda chi ha cittadinanza non italiana e non è nato nel Paese o non ha frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia; alle medie e alle superiori chi non ha completato positivamente almeno tre anni nel sistema scolastico nazionale.

Soglia e corsi

Se un istituto supera la soglia, gli uffici scolastici territoriali dovranno riequilibrare le presenze nelle scuole vicine. Un intervento sulla distribuzione degli alunni che non affronta però la carenza di strumenti e personale per l’integrazione. La stretta coinvolge anche le famiglie. In presenza di persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri, le scuole dovranno segnalarle ai servizi sociali, che potranno prescrivere corsi gratuiti d’italiano. Chi non frequenta il percorso rischia una multa. All’obiettivo dell’apprendimento linguistico si affianca così un meccanismo punitivo.

Sui libri, invece, il centrodestra si spacca. Il decreto obbliga gli editori a offrire una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Forza Italia si oppone, schierandosi a difesa delle ragioni dell’editoria, comparto nel quale opera anche il gruppo Berlusconi. Al Senato gli azzurri hanno votato con le opposizioni per cancellare la norma. Alla Camera il governo ha evitato un’altra spaccatura ponendo la fiducia.

Per venire incontro a FI sono arrivati ordini del giorno che aprono a correzioni nel Milleproroghe: confronto con gli editori, esclusione delle elementari, rinvio alle medie e un anno di tempo per adeguarsi alle superiori e all’università. La disposizione resta, ma la sua applicazione potrebbe essere ridimensionata per ricomporre i contrasti interni.

Proposta shock

La polemica più delicata riguarda però un ordine del giorno di FdI, sul quale il governo ha espresso parere favorevole. Si chiede di valutare un Osservatorio indipendente sul pluralismo dei libri di testo, incaricato di segnalare a scuole ed editori contenuti ritenuti non conformi alle Indicazioni nazionali o privi di equilibrio sui temi storici, civili e sociali. Chi deciderà che cosa è equilibrato? E quali garanzie impediranno che la valutazione diventi una pressione sulle scelte degli insegnanti?

La Rete degli Studenti Medi del Lazio teme che dietro il “pluralismo” si nasconda uno strumento di censura. Per Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil, il rischio è creare un elenco dei libri sgraditi al governo, una sorta di lista di proscrizione. L’Osservatorio non è stato istituito: l’ordine del giorno invita soltanto a valutarne la creazione. Ma il segnale politico resta. Mentre il governo cerca una mediazione con gli editori, introduce vincoli per gli studenti stranieri e apre a un organismo chiamato a giudicare i libri scolastici. Il confronto non riguarda soltanto le norme del decreto, ma il modello di scuola che la maggioranza intende costruire.