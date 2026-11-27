Il Consiglio europeo sul bilancio rischia di chiudersi senza un accordo. A dividere i Ventisette ci sono le cifre e le priorità

Il Consiglio europeo sul bilancio rischia di chiudersi senza un accordo. A dividere i Ventisette non sono più soltanto le cifre, ma le priorità su cui spendere le risorse comuni. I Paesi del Nord chiedono tagli per centinaia di miliardi, l’Italia e gli “Amici della coesione” si oppongono a un ridimensionamento dei fondi per agricoltura e territori. Giorgia Meloni arriva al vertice con un no alla proposta sul quadro finanziario 2028-2034 e non nasconde le distanze: “Siamo anni luce lontani da una soluzione”.

Accordo lontano sul bilancio europeo. Scontro tra Nordici e Amici della Coesione

Roma teme di dover versare più soldi all’Unione senza ottenere maggiori stanziamenti per la coesione. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha convocato la riunione dopo aver presentato un nuovo testo negoziale, che riduce di 180 miliardi, a prezzi costanti del 2025, la proposta iniziale della Commissione. La dotazione scende così a 1.582 miliardi. Ma ai cosiddetti frugali non basta. Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Finlandia, Danimarca e Austria vogliono ridurre ancora la spesa, mentre crescono le esigenze legate a difesa, competitività e migrazione. Il rischio denunciato dai Paesi della coesione è che siano le politiche tradizionali dell’Unione a pagare il conto.

Rifiuti

Il premier olandese Rob Jetten giudica la proposta inaccettabile per i contribuenti del suo Paese. Le nuove sfide, osserva, devono riflettersi nel bilancio, ma all’interno di una dotazione ridimensionata. E avverte che non ha intenzione di firmare un accordo per rispettare una scadenza. Anche il premier svedese Ulf Kristersson rifiuta ulteriori oneri a carico dei contributori netti: la Svezia, dice, non può essere il “bancomat” dell’Europa.

Muro

Il muro più alto lo alza però Berlino. Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz la proposta di Costa non è neppure una base accettabile di negoziato, perché il volume della spesa rimane eccessivo. La Germania esclude inoltre nuovo debito comune. Una doppia chiusura che restringe i margini della trattativa, proprio mentre Bruxelles cerca risorse per finanziare le nuove priorità. Meloni prova a compattare il fronte opposto.

Prima dell’avvio del Consiglio ha co-presieduto con il presidente romeno Nicușor Dan una riunione degli “Amici della coesione”, chiedendo di fermare la progressiva riduzione delle dotazioni per la Politica agricola comune e per gli investimenti nei territori. “L’Italia vuole un accordo, ma non a tutti i costi”, ribadisce. Il governo sottolinea soprattutto lo squilibrio dei conti. Il contributo annuale italiano passerebbe da 21,12 a 26,25 miliardi, senza un miglioramento delle assegnazioni per la coesione. È su questa differenza che Roma fonda il suo rifiuto della proposta. Sulla partita del bilancio pesa anche il prestito da 45 miliardi all’Ucraina. Gli interessi, da pagare dal 2028, entrerebbero nel nuovo quadro finanziario.

L’altro fronte

Berlino collega politicamente i due dossier, incontrando la resistenza di diversi governi. Il premier ceco Andrej Babiš chiede di trattare separatamente il finanziamento di Kiev e le risorse destinate agli Stati membri. Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria vorrebbero inoltre restare fuori dal prestito. A margine del vertice emerge un’altra divergenza, sull’attacco ucraino in Libia. Meloni mette in guardia dall’estensione della guerra al Mediterraneo e chiede chiarezza a Kiev e agli alleati, pur confermando il sostegno all’Ucraina.

In salita

Il confronto sul bilancio, intanto, resta in salita. Una fonte europea parla della possibilità di una nuova proposta e della volontà di arrivare a un’intesa entro l’anno. Palazzo Chigi si smarca subito: l’Italia non è tra i governi favorevoli a quella scadenza e sottoscriverà un accordo soltanto se risponderà agli interessi nazionali. Per gli “Amici della coesione”, ulteriori tagli rischiano di aggravare i divari economici tra i territori europei. Con Berlino che chiede ulteriori riduzioni e Roma che difende i fondi di coesione, il negoziato riparte dalle stesse distanze con cui è cominciato.