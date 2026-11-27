Il sistema fiscale italiano non piace agli elettori, che bocciano anche il governo Meloni sul tema delle diseguaglianze. Ma c’è soprattutto un altro dato che emerge dal sondaggio di Demopolis per Otto e Mezzo, trasmissione di La7: gli italiani sono favorevoli alla patrimoniale. Pur esprimendo dubbi in linea di principio, gli intervistati esprimono, nei sondaggi, un giudizio positivo sull’ipotesi di tassare i ricchi nel caso in cui venga definita precisamente la soglia di patrimonio su cui imporre il prelievo.

Il governo Meloni bocciato dai sondaggi: negli ultimi anni sono cresciute le diseguaglianze

Partiamo dal primo dato, quello che riguarda da vicino il ruolo avuto dal governo Meloni. Agli elettori, infatti, si chiede se pensano che le diseguaglianze siano aumentate o diminuite negli ultimi cinque anni, ovvero – in linea di massimo – da quando a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni.

Su questo fronte arriva una netta bocciatura nei confronti del governo Meloni : il 72% degli intervistati ritiene infatti che le diseguaglianze siano aumentate negli ultimi cinque anni, mentre solo il 3% pensa che siano diminuite. Sono invece rimaste uguali per il 25% del campione.

Pochi i dubbi anche sul sistema fiscale italiano, ritenuto poco o per niente equo dalla larga maggioranza degli elettori. Solo il 4% ritiene il sistema fiscale molto equo e il 26% abbastanza equo. Prevale, nettamente, il giudizio negativo: il 42% lo ritiene poco equo e il 28% per niente equo.

Gli italiani favorevoli alla patrimoniale sopra i 5,4 milioni

Si passa poi al tema della patrimoniale. Il primo dato che emerge è che, in linea di principio, gli elettori sono divisi: il 45% è favorevole e il 48% è contrario, mentre il 7% non sa. Eppure, se si entra nel dettaglio delle proposte, quantificando la soglia oltre la quale tassare i più ricchi, la percezione cambia.

Ben il 66%, infatti, si dice favorevole a un’imposta per i patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro. Solo il 34% è contrario, una percentuale nettamente più bassa rispetto a chi dice no per principio. Se poi si alza la soglia a 100 milioni di euro, ovvero un patrimonio che riguarda solo 2mila italiani, la percentuale dei favorevoli sale ancora al 72%, a fronte di un 28% contrario. Insomma, anche se la patrimoniale non piace a tutti in linea di principio, alzando la soglia sopra la quale scatta, una larga maggioranza di elettori è d’accordo.