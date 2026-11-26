Passi avanti concreti ce ne sono stati pochi, ma almeno il tavolo del campo largo sul Fisco e sulla patrimoniale ieri si è svolto in un clima più sereno, dopo gli scontri del giorno precedente. Sembra rientrare, o quantomeno attenuarsi, lo scontro tra Avs e 5 Stelle. Nessuna decisione, però, con una nuova riunione prevista per domani alle 9, probabilmente online. I parlamentari si sono visti ieri in Senato e non hanno trovato una sintesi sulla tassa per i più ricchi, ma si è invece deciso di ragionare su un fondo taglia tasse, oltre che del contrasto all’accumulazione della ricchezza finanziaria.

Campo largo, ancora niente accordo sulla patrimoniale ma spunta il fondo taglia tasse

Difficile, però, trovare il punto di caduta sulla patrimoniale, tanto che la questione potrebbe essere rimandata ai leader. Che nelle ultime ore hanno mostrato più ottimismo, a partire da Nicola Fratoianni che pur ammettendo che il testo su cui si stava ragionando è stato “più che smontato”, si attende comunque passi avanti. Fiducioso anche Giuseppe Conte, secondo il quale “alcuni punti fermi iniziano a venir fuori”. L’obiettivo, sicuramente, è “alleggerire la tassazione” a partire dal reddito da lavoro. Per Elly Schlein i tavoli sono stati “molto utili” e ora bisognerà “fare sintesi”.

Meno ottimista Davide Faraone, di Italia Viva: “Siamo in alto mare” sulla patrimoniale, dice sostenendo che i partiti che la vogliono “litigano tra loro”. Per Fratoianni, invece, c’è un altro punto da sottolineare: “Non è mai capitato che una coalizione di centrosinistra discutesse di come farla e non se farla”, dice riferendosi sempre alla patrimoniale. Mentre Angelo Bonelli assicura la “massima disponibilità” di Avs per “trovare una soluzione”.