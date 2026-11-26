Da una parte c’è la maggioranza che continua a litigare sulle modifiche alla Manovra, dall’altra le opposizioni che sfidano il governo. Anche quest’anno il cantiere della Manovra non si è chiuso con la sua approvazione a Palazzo Chigi, ma il governo continua a modificarla, annunciando peraltro alla sua stessa maggioranza di avere un margine quasi nullo per qualsiasi cambiamento. E a complicare le cose ci sono le opposizioni, che in commissione Bilancio alla Camera hanno annunciato che non ridurranno i loro emendamenti con il meccanismo dei super-segnalati. Sia i partiti del campo largo che Azione hanno scelto di procedere con gli emendamenti segnalati, evitando di ricorrere ai super-segnalati che permettono di ridurre le proposte da esaminare in commissione.

Il calendario della Manovra e le liti nella maggioranza

I lavori sugli emendamenti dovrebbero iniziare giovedì 3 dicembre, come stabilito dall’ufficio di presidenza della commissione. Per il 10 dicembre è fissato il termine per depositare gli emendamenti di relatori e governo, quelli che riscriveranno parte della Manovra. L’esame proseguirà fino al 15 dicembre, quando dovrebbe arrivare il conferimento del mandato ai relatori. La Manovra approderebbe quindi in Aula a Montecitorio il 18 dicembre.

L’altra difficoltà è invece tutta interna alla maggioranza: il governo ha avvertito gli esponenti dei partiti che non c’è spazio per modifiche con gli emendamenti parlamentari. Si dovranno accontentare del tesoretto da 120 miliardi riservato alle Camere, di cui una parte destinata alle opposizioni. Ma la maggioranza è alle prese anche con altri problemi, con le crescenti tensioni su diversi temi. L’ultimo fronte lo apre la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, sottolineando che le pensioni anticipate non sono la priorità e mettendo a rischio la Quota 64 promessa da Matteo Salvini. Così come potrebbe essere rivista la proposta di condono dello stesso leader leghista.