Finora erano solo indiscrezioni, senza una certezza. Ora è arrivata pure la conferma: gli Stati Uniti annunciano nuovi dazi nei confronti di 14 partner commerciali. E tra loro ci sono anche l’Unione europea, la Cina e l’India. La decisione arriva dopo un’indagine durata diversi mesi e che avrebbe, secondo l’amministrazione Usa, portato a individuare casi di sovraccapacità da parte delle economie messe nel mirino da Donald Trump.

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Ue (ma anche con la Cina), dunque, riparte, con l’accusa degli Usa alle altre economie di essere colpevoli di sovrapproduzione in alcuni settori nazionali, danneggiando così le aziende americane. Il provvedimento, comunque, sarà definitivo solo nei prossimi mesi, probabilmente a gennaio, secondo quanto riporta Bloomberg. Immediata la risposta di Bruxelles, che ritiene che le tariffe non possano superare il 15%, come previsto dall’accordo siglato da Trump con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Uno schema confermato solo in parte dall’ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, che ipotizza la possibilità che in alcuni casi la tassazione sui prodotti importati dall’Europa possa salire al 20%.

Nuovi dazi dagli Usa, la risposta dell’Ue

Dalla Commissione Ue è un portavoce a comunicare che l’esecutivo comunitario “prende atto della pubblicazione, da parte degli Stati Uniti, dei risultati preliminari dell’indagine condotta ai sensi della Sezione 301. Esamineremo tali risultati”. Ma la reazione non si limita, ovviamente, a prendere atto di quanto avviene a Washington: “Allo stesso tempo – continua il portavoce – respingiamo con forza la premessa secondo cui l’Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l’Europa è tra i soggetti più esposti al fenomeno della sovraccapacità”. C’è poi un altro punto, ancora più rilevante, e riguarda l’accordo già preso da Usa e Ue in Scozia.

Il portavoce della Commissione ricorda, infatti, che “ai sensi della dichiarazione congiunta, si applica il massimale del 15%. Ci aspettiamo che qualsiasi misura derivante da questa indagine lo rispetti pienamente, anche se combinata con i dazi esistenti”. Per il momento, quindi, la Commissione si limita ad augurarsi che non si arrivi a uno scontro frontale, ma c’è chi – al Parlamento europeo – è già pronto a fronteggiare un’ipotesi diversa.

Molto più duro, infatti, è il commento del presidente della commissione sul Commercio internazionale dell’Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Bernd Lange: “L’accusa degli Stati Uniti di sovraccapacità industriale nell’Ue è assurda. Ora si vedrà se i dazi statunitensi annunciati resteranno, nella pratica, nei limiti concordati a Turnberry. In caso di violazione, l’Ue deve agire rapidamente. Ha gli strumenti giuridici per farlo”. E il riferimento è alla clausola di sospensione prevista dall’accordo in caso di violazione, da parte degli Usa, degli impegni previsti dall’intesa o di minacce alla sovranità territoriale dell’Unione, come si era pensato nel caso della Groenlandia.

E sulle tariffe riparte la guerra con la Cina

La questione non riguarda solo l’Ue: la guerra commerciale statunitense riparte anche nei confronti di altre 13 economie. Tra queste ci sono Giappone, Corea del Sud e Svizzera, per le quali dovrebbero essere previste tariffe al 15% per le esportazioni, che in alcuni casi possono essere alzate al 20%. Per l’India, in caso di accordo commerciale tra i due Paesi, l’aliquota potrebbe essere del 17% ma con l’ipotesi di aumenti fino al 25%. In generale i nuovi dazi non si dovrebbero sommare a quelli precedenti, con l’unica eccezione della Cina.

Per Pechino, infatti, si parla di una tariffa al 20% da aggiungere al 25% imposto nel 2018 per i trasferimenti forzati di tecnologia. Il prelievo potrebbe arrivare fino al 40% nel caso in cui la Cina non rispetti la tregua commerciale concordata a ottobre del 2025. Intanto l’annuncio dei dazi appesantisce i mercati. Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa: Milano ha ceduto l’1,81% toccando i minimi da aprile, zavorrata soprattutto dai titoli tecnologici e dalle banche.