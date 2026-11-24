Via la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani e arriva una detassazione, sempre per i giovani, ma solo per i neo-assunti. Il che vuol dire rinunciare a una misura che puntava a incentivare gli aumenti dei salari, una delle maggiori emergenze da affrontare.

E il paradosso è che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a sponsorizzare la misura destinata a essere cancellata. Come racconta la Repubblica, infatti, la leader di Fratelli d’Italia rivendica un intervento che lei stessa ha autorizzato a cancellare.

Meloni rivendica la flat tax sui giovani mentre autorizza a cancellarla

Nell’ultimo video delle pillole sulla Manovra, Meloni parla degli aumenti tassati soltanto all’1% fino a 2.500 euro per gli under 30. Ma, come detto, la misura cambierà: sarà sempre rivolta ai giovani, ma in un contesto del tutto diverso, perché a cambiare saranno lo sconto in busta paga, la platea e persino le coperture.

Repubblica spiega ancora che l’iniziativa è partita proprio da Fratelli d’Italia, che sta trattando in queste ore con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per sostituire la flat tax con una detassazione per i neo-assunti. Meloni stessa avrebbe dato il via libera, chiedendo però di non fare fughe in avanti fino al completamento della riscrittura della norma.

Come cambierebbe la norma in Manovra

La modifica dovrebbe partire dall’emendamento presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli: nel testo si chiede di sostituire l’articolo che interviene sulla flat tax per gli aumenti in busta paga degli under 30 (e con redditi fino a 28mila euro). Al suo posto arriverebbe una detassazione che andrebbe a dimezzare la base imponibile nel 2027 per poi ridurla del 30% nell’anno successivo.

Il limite annuo sarà fissato a 50mila euro. Ma la differenza principale è che la misura sarebbe riservata solo ai neo-assunti fino ai 29 anni di età. L’assunzione, infatti, deve avvenire nel 2027 e il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni. Una norma che costerebbe comunque troppo rispetto alla flat tax per gli aumenti e per questo FdI sta trattando con Giorgetti per una riformulazione con una sorta di decalage, anche se ancora da definire.