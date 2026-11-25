La manifattura, in Italia, inizia a parlare al femminile. Il gap di genere esiste ancora, certo, ma la presenza delle donne tanto nei reparti produttivi quanto ai vertici aziendali è in crescita. L’Osservatorio di fabbrica Radar Manifattura di Confimi Industria documenta una trasformazione profonda del tessuto produttivo. Evidente già dai numeri dei primi nove mesi dell’anno: le imprenditrici alla guida di aziende manifatturiere sono in aumento del 7%, con una salita che riguarda soprattutto comparti storicamente a forte trazione maschile come la chimica, la meccanica e il settore della plastica e della gomma.

La manifattura parla sempre più al femminile

A livello territoriale, le nuove imprese a guida femminile si trovano soprattutto nel versante orientale del Paese, con una maggiore presenza in zone come Veneto, Romagna, Abruzzo e Puglia. All’interno dell’associazione, le imprese a guida femminile rappresentano il 23% del totale, con una crescita di quattro punti percentuali in cinque anni, che ha però fatto seguito alla flessione registrata subito dopo la pandemia, nel 2021.

Anche nei reparti produttivi si annota una spinta tutta al femminile, con la meccanica a fare da traino: qui si concentra il 40,8% della forza lavoro femminile totale rilevata. A seguire, per incidenza, ci sono plastica e gomma (14,7%), tessile e abbigliamento (6,8%) e l’alimentare (6,6%). Per quanto riguarda invece l’aspetto dell’organizzazione aziendale, il quadro che emerge fa vedere un consolidamento dell’occupazione stabile: il 71,5% delle lavoratrici ha un contratto a tempo pieno, il 28% ha un part-time e il 4,5% è invece inquadrato con contratti di apprendistato.