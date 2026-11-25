All’Europa non resta che sperare in un inverno mite. Lo stop all’import del gas russo e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano infatti di avere un effetto deleterio sulle forniture italiane e di tutta l’Ue. L’allarme lo lancia Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a margine degli Stati generali dell’energia alla Camera. I fattori di rischio sono in realtà tre, anche se uno non riguarda direttamente l’Italia: le difficoltà nel Golfo, lo stop al gas russo e gli stoccaggi europei vuoti (ma non quelli italiani).

L’effetto può essere devastante per il mercato del gas in Ue: “Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi”, avverte Descalzi. E spiega il perché: “Si riduce l’offerta drasticamente. Difficilmente altre aree, a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente, potranno dare un contributo”. Quindi “ci sarà minore offerta e i prezzi saranno più alti”, sottolinea. Anche perché resta la questione degli stoccaggi europei “già molto bassi” prima dell’inizio della stagione termica. Anche se, almeno per l’Italia, il discorso è diverso, con un buon riempimento dei magazzini prima dell’arrivo del freddo.

Stop al gas russo e tensione nel Golfo: perché forniture e prezzi energetici sono a rischio

Insomma, tocca sperare in un inverno mite: “Dipende molto dal clima”, evidenzia infatti l’ad di Eni augurandosi mesi non troppo freddi che avrebbero un impatto “inferiore”. Ma se l’inverno fosse rigido, “20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa senza la possibilità di avere un recupero con degli stoccaggi bassi possono creare dei problemi”. Per quanto riguarda i fattori problematici, uno riguarda sicuramente lo Stretto di Hormuz. Sul punto Descalzi sottolinea gli extra-costi e gli attacchi alle navi che avvengono “ogni giorno”. Inoltre, “per portare un cargo da Hormuz in Europa c’è un aggravio dai 25 ai 30 dollari”, da aggiungere a un prezzo del petrolio già molto elevato. E anche il “Gnl non passa ancora come dovrebbe passare”, ma “solo qualche nave”.

Il secondo fattore problematico è quello dello stop al gas russo. L’Ue ha fissato la chiusura definitiva dell’import per il Gnl con contratti a lungo termine l’1 gennaio 2027. Per il gas via gasdotto, invece, la scadenza è al 30 settembre 2027. Lo stop al gas russo porterà via circa 20 miliardi di metri cubi l’anno all’Europa ed è un rischio per gli stessi Paesi Ue. Come sottolinea anche il presidente russo, Vladimir Putin, sostenendo che queste decisioni di Bruxelles “comportano gravi conseguenze innanzitutto per gli europei stessi”, che “avranno a disposizione meno petrolio e gas russi, ma molti più problemi”.

E con lui sembra concordare il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ricorda che ci sono “Paesi europei che stanno comprando dalla Russia spendendo di meno per le loro famiglie e le loro imprese”. Salvini parla di “russofobia a targhe alterne, a Paesi alterni, senza spiegazione”. Come se non fosse il governo di cui fa parte a decidere di non importare più gas russo. Il leader leghista concorda, di fatto, con Putin, sostenendo che “qua più che sanzioni contro la Russia rischiano di diventare ancor più sanzioni contro l’Italia e le imprese italiane”. Meno preoccupato, invece, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che rassicura sugli stoccaggi e aggiunge che “se rimane il clima attuale credo non ci saranno problemi”.

L’altro fronte: stop al taglio delle accise sul diesel

Sul fronte energetico c’è poi da affrontare anche la questione petrolio e carburanti. Descalzi annuncia “l’intenzione” di prorogare il price cap su benzina e diesel “fino alla fine dell’anno”. Anche se va detto che il tetto ai prezzi oggi è più alto del costo medio di benzina (a 1,939 euro al litro) e benzina (a 2,196 euro al litro), ma in caso di eventuali aumenti il price cap potrebbe essere una garanzia, soprattutto per le festività natalizie. Sempre sul fronte dei carburanti, da ieri è finito il taglio delle accise sul gasolio: l’aumento di 4,9 centesimi si farà sentire nei prossimi giorni, anche se potrebbe essere assorbito dalle quotazioni del petrolio in calo.