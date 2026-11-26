Un sorpasso storico: nel 2026, per la prima volta, i pagamenti con carta hanno superato quelli in contanti nei negozi dell’area euro. I pagamenti digitali hanno raggiunto il 45% del valore totale contro il 44% per banconote e monete, come emerge da uno studio della Bce. Tuttavia, sottolinea la Banca centrale europea, “rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante”. Nel 2026 le carte hanno raggiunto il 45% delle transazioni contro il 44% del contante e il 9% di pagamenti mobili, in crescita di tre punti negli ultimi due anni.

Lo studio della Bce sui pagamenti con carta e in contanti

L’importante, per i consumatori, è poter scegliere e avere la possibilità di usare strumenti digitali per pagare, come sottolinea l’82% dei cittadini intervistati. Il 62% sottolinea invece l’importanza di poter pagare in contanti. Solo il 3% degli intervistati dichiara di non usare mai il contante. Motivo per cui, come sottolinea Pietro Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce, verrà garantita “ai cittadini la libertà di scegliere come pagare, salvaguardando il contante e preparando al tempo stesso la possibile emissione del suo equivalente digitale, l’euro digitale”.

In tutti i Paesi dell’area euro, emerge ancora dall’indagine, almeno il 12% dei consumatori ha visto rifiutarsi pagamenti mobili o con carta almeno una volta nel mese precedente all’intervista.