Milano, 27 nov. (askanews) – Il numero 93 non correrà più. Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGp: il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2026, sarà la sua ultima gara da professionista. A 33 anni, il pilota spagnolo chiude una carriera straordinaria, con dieci titoli mondiali, otto nella classe regina, e 106 vittorie nei Gran Premi.Marquez debutta in MotoGp con la Honda nel 2013, diventando a vent’anni il più giovane campione del mondo della categoria. È l’inizio di un dominio che lo porterà a conquistare sei titoli nella classe regina in sette stagioni.La svolta arriva nel luglio 2020, a Jerez. Una caduta gli provoca la frattura dell’omero destro. Inizia un calvario di quattro stagioni, segnate da interventi chirurgici, problemi alla vista e difficoltà nel ritrovare la competitività.Alla fine del 2023 lascia la Honda per passare alla Ducati. Nel 2024 torna a vincere dopo 1043 giorni di digiuno nei Gran Premi. L’anno successivo, con la squadra ufficiale Ducati, riconquista il titolo mondiale a sei anni dall’ultimo trionfo.Nel 2026 arriva il decimo Mondiale complessivo, l’ottavo in MotoGp, che gli consente di superare Valentino Rossi nel numero di titoli iridati conquistati.Adesso l’ultima curva. A Valencia si chiuderà una delle più grandi storie del motociclismo, fatta di talento, cadute e rinascite.