Il cambio della guardia ha la livrea disegnata da Pininfarina. Giovedì, nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore, nel Varesotto, è uscito dall’hangar il primo M-346 in configurazione PAN, l’aereo che prenderà il posto dello storico MB-339 nella Pattuglia acrobatica nazionale. Con il roll-out sono partiti anche i collaudi.

Per le Frecce Tricolori è il quarto aereo della loro storia. Secondo la cronologia dell’Aeronautica Militare, la Pattuglia nasce nel 1961 sui Canadair F-86, passa al Fiat G.91 PAN, che chiude la sua ultima stagione nel 1981, e dal 1982 vola sull’Aermacchi MB-339. Quarantaquattro anni di fumi verde, bianco e rosso sullo stesso jet.

Un programma che vale un miliardo di euro

Il conto è di quelli seri. Il programma riguarda 15 velivoli e la commessa vale circa un miliardo di euro per il lotto completo. Dentro non ci sono solo gli aerei: il pacchetto comprende supporto tecnico e logistico, formazione di piloti e manutentori, sistemi di simulazione e lavori alla base di Rivolto, in provincia di Udine, sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, che dovrà ospitare i nuovi jet e le relative attrezzature. Rispetto all’M-346 standard, la versione per le Frecce aggiunge l’impianto fumogeni e i sistemi di streaming video.

L’aeronautica punta sulla deterrenza

Alla presentazione, però, i fumogeni sono finiti in secondo piano rispetto alla geopolitica. “Non esiste sicurezza senza un ruolo importante della difesa”, ha scandito l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, parlando di “una fase internazionale particolarmente delicata e critica”. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il generale Antonio Conserva, è andato oltre: “Senza difesa e deterrenza non c’è futuro, non c’è futuro per la democrazia”. Sul palco della pattuglia acrobatica, insomma, è salita anche la deterrenza.

Già venduti 170 esemplari dell’addestratore

Mariani ha rivendicato soprattutto il peso industriale dell’operazione: “Dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e filiere produttive”. I numeri forniti dall’azienda dicono che l’M-346 è stato scelto da oltre dieci forze aeree e ha superato i 170 esemplari venduti. A Venegono, dove saranno costruiti i jet delle Frecce, lavorano circa 1.900 addetti, con una filiera nazionale che coinvolge centinaia di imprese.

In servizio effettivo dal 2027

Chi aspetta di vedere il nuovo aereo all’opera dovrà avere pazienza. Nel 2027 le Frecce Tricolori si esibiranno ancora con gli MB-339. La transizione dei piloti è prevista tra l’estate 2027 e la primavera 2028, in parallelo con lo sviluppo del nuovo programma acrobatico. A guidarla sarà il tenente colonnello Pierluigi Raspa, nuovo comandante della Pattuglia: “È una giornata straordinaria e l’inizio di una sfida entusiasmante”.