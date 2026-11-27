L’Italia si avvia verso un fine settimana gradualmente più stabile. Lo spostamento del vortice depressionario verso lo Ionio e la Grecia favorisce un progressivo aumento della pressione a partire dal Nord-Ovest. Una ventilazione settentrionale moderata mantiene però ancora un po’ di instabilità sul medio-basso Adriatico e al Sud fino a sabato, prima di una domenica più soleggiata su gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per oggi venerdì 27 novembre

L’allontanamento del minimo depressionario verso sud-est favorisce ampie schiarite al Nord-Ovest, sull’Emilia-Romagna, sulle coste tirreniche centrali e sulla Sardegna. Restano molte nubi sul Triveneto, sulle aree interne della Toscana, sull’Umbria e sulle Marche, con piogge irregolari comprese fra 5 e 15 mm nelle 24 ore.

Al Sud e sulla Sicilia settentrionale insistono piogge diffuse e rovesci, con accumuli previsti tra 15 e 30 mm nelle 24 ore, in graduale attenuazione dal pomeriggio fra Campania e Gargano. Sulle Alpi orientali di confine sono possibili residue spolverate oltre i 1100-1300 metri, con 2-5 cm al mattino. Sull’Appennino centrale e meridionale la neve cade solo sulle vette oltre i 1500-1700 metri, con accumuli di 5-10 cm.

Sabato 28 novembre: alta pressione al Nord, rovesci e neve su Adriatico e Sud

L’alta pressione consolida la propria presenza al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, con cieli sereni o poco nuvolosi. Sul medio-basso Adriatico e al Sud persistono piogge sparse e rovesci con accumuli di 10-20 mm nelle 24 ore fino al pomeriggio. Sull’Appennino sono previste anche nevicate: i fiocchi cadranno intorno ai 1100-1300 metri sui rilievi centrali e oltre i 1400-1600 metri su quelli meridionali, con accumuli di 5-15 cm. Sulle Alpi, invece, la neve sarà assente.

Aumenterà inoltre l’intensità dei venti settentrionali e nord-orientali, con raffiche di 30-40 km/h lungo l’Adriatico e fino a 40-50 km/h sui settori ionici e sulla Puglia.

Domenica 29 novembre: torna il sole, ultime piogge al Sud

È la giornata più stabile del fine settimana, con un tempo più soleggiato su gran parte dell’Italia dopo il passaggio del vortice verso lo Ionio e la Grecia.

Il miglioramento non escluderà del tutto qualche residua precipitazione sulle regioni meridionali, in particolare tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica. I fenomeni, tuttavia, saranno in rapido esaurimento dal pomeriggio. Le temperature massime saranno in lieve rialzo, fino a 14-18°C sui litorali e sulle Isole Maggiori.

Temperature: massime fino a 18°C, minime vicine allo zero

Le massime di venerdì si attestano fra 9 e 12°C sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, fra 10 e 13°C nell’entroterra del Sud. Sui litorali centrali e in Sardegna si sale a 13-16°C, mentre sulle coste meridionali e in Sicilia si arriva a 14-18°C.

Sabato mattina le temperature minime potranno scendere fino a 0-4°C sulle pianure del Nord, con locali gelate. Il calo termico proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, quando sono attese minime vicine allo zero e diffuse gelate mattutine sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro. Lo sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenziando come il raffreddamento notturno continuerà anche nei prossimi giorni.

Venti e mari: Bora sull’Alto Adriatico e raffiche al Sud

Sull’Alto Adriatico entra una ventilazione debole o moderata di Bora, fra 20 e 30 km/h, con locali raffiche fino a 40 km/h fra Trieste e la laguna veneta. Al Centro soffiano venti deboli variabili o nord-orientali di 20-30 km/h. Al Sud prevalgono venti moderati di Libeccio in rotazione a Maestrale, con raffiche di 30-40 km/h.

I mari al Centro-Nord e intorno alla Sardegna risultano generalmente mossi, con onde fra 0,5 e 1,5 metri. I bacini meridionali restano molto mossi, con onde da 1,5 a 2,5 metri, pari allo stato 4 della scala Douglas.