Da Donald Trump a Mark Rutte l’imperativo è quello di evitare l’allargamento del conflitto ucraino. Un’eventualità che soltanto fino a qualche settimana fa sembrava improbabile ma che, di colpo, è diventata più concreta a seguito dei raid di Kiev contro navi russe in Libia e nel Golfo di Finlandia. Una mossa, quella che Volodymyr Zelensky ha rivendicato con forza sostenendo che “attacchi simili contro la flotta russa continueranno”, che rischia di scatenare una reazione di Vladimir Putin, aumentando il rischio di un incidente che coinvolga Ue e Nato.

Per capire la gravità di quanto accaduto basta guardare alle dichiarazioni provenienti da Washington, tra appelli alla moderazione e lusinghe allo zar. Il presidente americano Trump e il leader della Nato, Mark Rutte, dopo un incontro a Mar-a-Lago, in Florida, si sono appellati alla Russia affinché “eviti qualsiasi azione che possa, intenzionalmente o involontariamente, estendere il conflitto”. I due leader hanno poi invocato il raggiungimento della pace “nel più breve tempo possibile”.

Ancor più evocative le parole di Jared Kushner, inviato speciale e genero del presidente degli Stati Uniti, che ha definito il presidente Vladimir Putin un “maestro della politica”, elogiandone la preparazione e la conoscenza approfondita delle questioni discusse durante gli incontri sulla possibile conclusione della guerra in Ucraina. Sempre Kushner si è poi spinto oltre sostenendo che lo zar ha “dimostrato moderazione non utilizzando armi nucleari nel conflitto con l’Ucraina”. Sempre nell’evidente intento di rassicurare Putin, l’inviato speciale Usa ha poi gelato Zelensky che continua a chiedere l’ingresso di Kiev nel Patto Altantico. Sul punto, infatti, Kushner ha tagliato corto sostenendo categoricamente che la questione non è sul tavolo: “L’Ucraina non entrerà nella Nato dopo il conflitto”.

La guerra peggiora

La sensazione è che il leader ucraino, alzando la posta con gli attacchi lontano dal fronte, si sia dato la zappa sui piedi, mettendo in allarme i leader Ue e sancendo la definitiva rottura con Washington. Come affermato dallo stesso Zelensky, la situazione sul campo di battaglia si fa sempre più dura con le truppe russe che starebbero ultimando i preparativi per un nuovo massiccio attacco contro le infrastrutture energetiche e logistiche di Kiev, nonché contro i sistemi di supporto vitale del Paese.

Proprio per questo è tornato a chiedere aiuto agli alleati, gli stessi che sono rimasti scottati dai raid in Libia: “Attendo il rapporto del ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina sui risultati delle comunicazioni con i partner in merito alla fornitura di sistemi di difesa aerea. Gli intercettori per i sistemi Patriot e Nasam rappresentano un compito fondamentale”. Armi difensive che da tempo tardano ad arrivare soprattutto perché gli Stati Uniti, in particolare attraverso il capo del Pentagono, Pete Hegseth, hanno messo in standby le forniture, probabilmente con l’intento di convincere Zelensky a tornare a sedere al tavolo delle trattative.

Muro contro muro

Quel che è peggio è che il Cremlino è perfettamente a conoscenza delle carenze di missili intercettori in dotazione all’esercito ucraino e per questo sta aumentando gli attacchi contro infrastrutture vitali dell’Ucraina, di fatto confermando i timori del leader di Kiev in merito a una nuova ondata di maxi attacchi. Del resto la giornata appena conclusa ha visto le forze di Mosca colpire “diversi obiettivi militari a Sumy”, in particolare industrie specializzate nella produzione di droni, e scatenare la loro furia contro Kiev e Kharkiv, dove complessivamente sono stati registrati un morto e una decina di feriti.

Raid a cui l’esercito ucraino ha risposto tornando a colpire alcune raffinerie e anche un impianto chimico nella regione di Stavropol. Si tratta di attacchi che colpiscono la capacità della Russia di finanziare la guerra, ma che Trump aveva chiesto, senza ottenere alcun risultato, di evitare per non causare ulteriori shock sui mercati del greggio.

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