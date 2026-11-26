La temperatura globale supera i 2°C sopra i livelli preindustriali per sei giorni consecutivi. Record a 2,24°C: il ruolo di El Niño e i rischi per il clima

Per la prima volta la temperatura superficiale media globale giornaliera ha superato di oltre 2°C i livelli preindustriali per sei giorni consecutivi. Lo ha riferito il Guardian, sulla base dei dati del servizio europeo Copernicus. La sequenza di temperature record non si è ancora interrotta e, secondo le previsioni, valori altrettanto elevati dovrebbero persistere per almeno altri giorni.

I dati: il picco di 2,24°C e i precedenti

Lunedì 23 novembre, ultimo giorno per il quale i dati erano disponibili al momento della pubblicazione del Guardian, la temperatura superficiale globale giornaliera ha toccato il picco più alto mai registrato: un’anomalia di 2,24°C rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900.

Episodi di questo tipo si erano già verificati in altre due occasioni, nel novembre 2023 e nel febbraio 2024. In nessuno dei due casi, tuttavia, la sequenza era durata così a lungo né aveva raggiunto valori altrettanto elevati. Il precedente record, registrato nel 2023, era di 2,05°C sopra la media preindustriale, secondo Zeke Hausfather, ricercatore di Berkeley Earth.

“Si tratta di un’anomalia termica globale eccezionale”, ha dichiarato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima del Copernicus Climate Change Service. “Osserviamo temperature globali da record ormai da diversi mesi. Sebbene i singoli giorni possano presentare fluttuazioni, temperature di questo livello costituiscono un indicatore evidente di quanto il clima si sia riscaldato”.

Sei giorni sopra i 2°C non significano che l’Accordo di Parigi sia stato violato

Il dato va precisato, perché è quello che si presta a più fraintendimenti. Gli impegni presi a Parigi nel 2015 chiedono di contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, perseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Il raggiungimento di questi obiettivi si valuta sulla media delle temperature di periodi pluridecennali, non sulla base di singole giornate. Un giorno, o anche un anno intero sopra quella soglia, non equivale quindi a un superamento permanente. Considerando la tendenza di lungo periodo, il riscaldamento globale si colloca attualmente attorno a 1,4°C rispetto ai livelli preindustriali.

Sei giorni consecutivi sono quindi troppo pochi per dire che il limite sia stato superato. Per gli scienziati rappresentano piuttosto un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere se le emissioni derivanti dai combustibili fossili non verranno eliminate rapidamente.

Il ruolo del riscaldamento antropico e di El Niño

La sequenza di temperature record nasce dalla combinazione tra il riscaldamento di lungo periodo causato dalle attività umane e un episodio di El Niño particolarmente intenso, prossimo al suo picco. Gli scienziati prevedono che il fenomeno raggiunga il massimo tra la fine del 2026 e gennaio 2027, mentre i suoi effetti più intensi si manifesteranno anche nei mesi successivi.

Burgess ha ricordato che l’ultimo El Niño di intensità paragonabile risale agli anni Settanta dell’Ottocento. L’evento del 1877-1878 contribuì, insieme ad altre anomalie climatiche, alla grande carestia globale del 1876-1878, che secondo le ricostruzioni scientifiche provocò oltre 50 milioni di vittime.

Le conseguenze dell’attuale El Niño potrebbero riflettersi anche sulla concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Il Met Office britannico prevede per il 2027 un aumento di circa 3,5 parti per milione rispetto al livello stimato per il 2026, fino a una concentrazione media annua di circa 432,2 ppm. Gli episodi più intensi di El Niño, infatti, favoriscono in alcune aree condizioni di caldo e siccità che indeboliscono la capacità della vegetazione e degli ecosistemi di assorbire CO₂. Le emissioni prodotte dalle attività umane restano comunque il principale motore dell’accumulo di gas serra nell’atmosfera.

Il timore degli scienziati: un riscaldamento che accelera

La sequenza di temperature record alimenta le crescenti preoccupazioni della comunità scientifica circa una possibile accelerazione del riscaldamento globale. Sei giorni consecutivi sopra i 2°C non bastano da soli a dimostrare un cambiamento nel ritmo del riscaldamento di lungo periodo, ma rappresentano un ulteriore segnale della crescente intensità delle anomalie termiche.