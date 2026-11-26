“Sto bene, sono tranquillo”. Sigfrido Ranucci ha salutato così i cronisti ieri pomeriggio a piazzale Clodio, prima di entrare negli uffici della Procura di Roma. L’ex conduttore di Report è stato sentito come persona informata sui fatti, non come indagato, nell’inchiesta sull’ordigno fatto esplodere nell’ottobre 2025 davanti alla sua casa di Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Ad ascoltarlo il sostituto procuratore Edoardo De Santis, titolare del fascicolo, e il procuratore capo, Francesco Lo Voi.

Sentito dopo la relazione sui dispositivi di Lavitola

L’audizione arriva dopo la relazione dei consulenti informatici della procura, che hanno esaminato dispositivi e cellulare di Valter Lavitola. L’ex editore è in carcere da agosto con l’accusa di essere il mandante dell’attentato, contestato come strage aggravata dal metodo mafioso. Ed è stato lui stesso, il 12 agosto, a dire al gip “sono stato io”.

Il movente raccontato dal suo avvocato Sergio Cola è sconcertante: Lavitola avrebbe voluto che all’amico fosse assegnata “una scorta più consistente”, per proteggerlo da aggressioni vere. Il giornalista, sotto tutela dal 2021, dopo l’esplosione è passato da due a otto agenti. Una versione che non ha convinto la procura. Il legale di Ranucci, Roberto De Vita, la definì una confessione che “lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia”.

L’inchiesta conta sei indagati. A giugno sono stati arrestati i quattro presunti esecutori materiali, tre uomini in carcere e una donna ai domiciliari. Sono accusati a vario titolo di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso. Il Riesame ha confermato l’impianto accusatorio e quell’aggravante.

Resta latitante in Africa Clesio Tavares Gomes, l’uomo legato a Lavitola che per gli inquirenti avrebbe fatto da tramite con la banda. I tabulati telefonici collocano lui e Lavitola vicino alla casa del giornalista il 15 settembre 2025: per la procura, un sopralluogo.

Al vaglio le chat su Signal

I nodi, però, restano molti. A cominciare dal rapporto tra Ranucci e Lavitola, descritti come molto amici. Proprio l’amicizia con l’ex editore, secondo alcuni quotidiani, sarebbe costata a Ranucci la conduzione di Report. Gli inquirenti vogliono capire di più anche su alcune chat su Signal e su una telefonata di circa due ore tra i due dopo una perquisizione in casa di Lavitola.

C’è interesse anche per gli affari africani dell’ex editore e per i suoi contatti in Rai. A settembre era già stata sentita Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola.

Un’audizione che cade in una settimana già pesante per il giornalista. Da lunedì il vicedirettore di Rainews24 sta scontando i dieci giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio decisi dalla Rai.