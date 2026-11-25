L'indagine Confsalute-Confcommercio fotografa le difficoltà di accesso alle cure: il 34% rinuncia o rimanda prestazioni, soprattutto per liste d'attesa e costi

Il 34% delle persone che hanno utilizzato servizi sanitari dichiara di aver rinunciato ad almeno una prestazione necessaria o di averne rimandato lo svolgimento. Tra queste, il 71% indica le liste d’attesa come principale ostacolo, mentre il 16% cita i costi.

I dati arrivano dall’indagine “Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese”, realizzata da Confsalute-Confcommercio, il maggiore organismo unitario di rappresentanza nazionale del settore della salute, in collaborazione con l’Istituto Piepoli. La ricerca è stata presentata oggi a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell’organizzazione.

Le difficoltà di accesso alle cure trovano riscontro anche nei dati nazionali. Secondo il 9° Rapporto della Fondazione GIMBE, nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno rinunciato a una o più visite o esami. Circa 4 milioni hanno indicato i lunghi tempi d’attesa, mentre 3,1 milioni hanno citato motivazioni economiche.

Il ruolo della sanità privata e delle coperture integrative

L’81% di chi si è rivolto al privato ritiene che, senza quei servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà di accesso alle cure.

Sul versante delle coperture, il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare può usufruire di un fondo sanitario integrativo, di un’assicurazione o di un’altra forma di copertura sanitaria. Il 59% dichiara di non disporne. Tra i beneficiari di fondi o assicurazioni che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% riferisce di aver ottenuto una copertura o un rimborso pari ad almeno la metà della spesa.

Invecchiamento della popolazione e prospettive per le imprese

Il 91% delle aziende prevede che l’invecchiamento della popolazione determinerà, nei prossimi cinque anni, un aumento della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute. Il 78% valuta positivamente le prospettive della propria attività.

Accanto alle prospettive favorevoli, la ricerca segnala criticità che rischiano di limitare la capacità di sviluppo del comparto. L’89% delle imprese considera importante rafforzare il rapporto tra operatori privati e strutture pubbliche, guardando a un sistema più integrato e vicino ai bisogni dei cittadini.

Le priorità delle aziende della salute

In testa agli interventi ritenuti prioritari c’è la semplificazione normativa e burocratica, con il 34%. Seguono le misure per favorire il reperimento di personale qualificato, al 30%. Il contenimento dei costi e il rafforzamento della formazione raccolgono entrambi il 25% delle preferenze.