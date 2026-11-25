Non capisco la celebrazione corale di Gianni De Gennaro. Ma davvero neanche la più piccola macchia?

Tullio Ventani

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Gentile lettore, è da capire la pietà umana verso un uomo che ha avuto il coraggio e la dignità di chiudere la sua vita con una pistola. Quello che non si capisce sono i toni celebrativi espressi in automatico da tutto il mondo politico e mediatico senza il minimo dubbio: “Eroe dello Stato”, “Integerrimo servitore”, “Con lui muore la lotta alla mafia”. Forse è tutto vero, per carità, ma il dubbio è lecito. Neanche una riserva in nome della logica cartesiana? Neanche una crepa nella muraglia dell’elogio funebre? E sì che De Gennaro è vissuto nei gangli più segreti della nostra storia. È l’uomo che collaborò con Falcone ma anche con La Barbera, il discusso Capo della Mobile di Palermo e coordinatore delle inchieste su Capaci e via D’Amelio. De Gennaro ebbe in mano tutti i dossier più oscuri e forse inconfessabili d’Italia. Era Capo della Polizia al tempo della macelleria al G8 di Genova e tuttavia non solo non ne ebbe danno, ma assurse alle massime vette dei servizi e, una volta terminata la carriera nello Stato, fu nominato dalla politica alla presidenza di primarie aziende come Finmeccanica/Leonardo. Era ugualmente riverito (o temuto) da destra e da sinistra. Già questo dovrebbe indurci alla cautela. E infine s’era spalancata l’inchiesta sui depistaggi per le stragi siciliane, una piovra che rischiava d’inghiottirlo.Tutte calunnie? Il 1° dicembre ci sarebbe stata l’udienza del Riesame dopo che il Gip aveva negato il suo arresto alla Procura di Caltanissetta. Una pistola ha rimosso il problema. Per lui, per tanti, per tutti.