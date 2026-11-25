Quasi nove su dieci. Quasi tutte le giovani runner sono state vittime di molestia almeno una volta nella vita. Una ricerca realizzata da Nielsen per ChangeTheGame e Fondazione Salomon, con Vero Volley e FollowYourPassion tra i partner, evidenzia che l’86% delle runner tra i 18 e i 24 anni ha subito almeno un episodio di molestie mentre correva all’aperto. Dall’indagine emerge anche che il 68% delle runner ha subito almeno un episodio di molestia mentre correva all’aperto, ma – come visto – la percentuale è ancora più alta tra le giovani con meno di 24 anni.

Non solo, perché quasi una ragazza su tre in questa fascia d’età riferisce di essere stata vittima di aggressioni fisiche. Tra le forme di molestie più ricorrenti c’è il catcalling, ovvero i commenti e gli apprezzamenti indesiderati, spesso a sfondo sessuale. Ma non mancano i casi di comportamenti intimidatori e di contatti fisici, registrati in più di due casi su dieci.

La ricerca: quasi tutte le giovani runner vittime di molestie

La ricerca ha coinvolto un campione di 5.055 donne tra i 18 e i 50 anni, tra cui 1.471 runner. E ciò che emerge è che anche un’attività per il proprio benessere e la salute rischia di trasformarsi in un’esperienza di insicurezza. Le molestie per le runner in strada avvengono a qualsiasi orario: non fa la differenza che ci sia luce o buio, quindi. E non fa la differenza neanche la zona geografica: il dato è superiore al 60% in tutte le aree: dal Centro al Nord-Est, dal Sud al Nord-Ovest. La conseguenza, inevitabile, è che circa due runner su tre si dicono abbastanza o molto preoccupate di subire molestie. Dopo un episodio, paura, ansia e preoccupazione sono le reazioni più frequenti (48%).