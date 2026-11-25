La sanità parla sempre più al femminile, ma solo a metà. Perché se il 70% dei 700mila occupati del settore è rappresentato da donne, nei ruoli di vertice questa percentuale si ribalta: solo il 39% delle lavoratrici arriva a ricoprire ruoli apicali. Il Rapporto 2026 dell’Osservatorio sull’equità di genere Leads donne leader in sanità evidenzia che le lavoratrici rappresentano solo il 25% dei direttori generali e il 34% dei direttori sanitari. E la loro presenza è ridotta nei contesti più competitivi, come la chirurgia e l’università.

Il gap di genere nel mondo della sanità

Nell’analisi rientrano mediche, farmaciste, ricercatrici, infermiere, radiologhe: ruoli per i quali la presenza femminile è cresciuta in maniera costante negli ultimi 20 anni, fino al 70% del totale degli occupati. Tra i medici, le donne rappresentano il 55% della categoria ma guidano solo il 25% delle strutture complesse e in discipline chirurgiche la quota scende ulteriormente al 15%. Maggiore equilibrio si registra nel settore farmaceutico: l’occupazione femminile è al 45%, ma le donne rappresentano il 50% dei quadri e il 39% dei dirigenti.

Nelle università, nelle scienze mediche, le donne sono il 44% degli oltre 12mila occupati, eppure la loro presenza decresce col crescere delle responsabilità: costituiscono il 58% dei ricercatori, il 39% dei professori associati e solo il 23% dei professori ordinari. Anche se dal 2012 il numero di professoresse ordinarie è raddoppiato, segno di un’inversione di tendenza iniziata ma ancora lunga da completare. Ai vertici delle Asl e delle aziende ospedaliere troviamo 250 donne su 717 posizioni totali, pari al 35%. Ma restano importanti differenze su base territoriale: la presenza femminile nelle direzioni è del 41% al Centro, del 36% al Nord e solo del 30% al Sud.