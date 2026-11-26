“Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. È una delle frasi che Gianni De Gennaro avrebbe messo nero su bianco prima di morire. Il destinatario è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che lo aveva indagato per depistaggio. “Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo dello Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni”, avrebbe scritto ancora l’ex capo della Polizia.

E accanto all’hard disk che gli investigatori avevano cercato durante la perquisizione avrebbe lasciato un biglietto sarcastico: “Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente”.

Quattro biglietti e due buste sigillate

Gli scritti ritrovati sono in tutto quattro, più due buste sigillate. Sarebbero indirizzati alla moglie e ai figli, al custode della tenuta, al procuratore De Luca e all’opinione pubblica, con l’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”.

Nei testi destinati al magistrato e ai lettori, De Gennaro respingerebbe le accuse e rivendicherebbe la correttezza del proprio operato. Alla famiglia avrebbe lasciato parole di affetto, al custode indicazioni sulla gestione della proprietà e degli animali. Alcuni scritti, secondo la stampa, porterebbero la data del 17 novembre.

Ieri l’Usigrai ha chiesto che “la Rai pubblichi il memoriale che l’ex capo della Polizia ha lasciato a disposizione della stampa”, poiché, sostiene il sindacato dei giornalisti, “il manoscritto è un documento importantissimo per ricostruire una delle stagioni più oscure della storia repubblicana”.

L’autopsia fissata per domani

Le lettere sono state aperte martedì nella sede del Ris di Roma, alla presenza della procuratrice di Grosseto Maria Navarro e dei sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini.

La procura di Grosseto indaga, per ora contro ignoti, per istigazione al suicidio. Gli originali andranno ai familiari, che a quel punto potranno decidere anche se pubblicarli. Prima, però, la procura dovrà completare gli accertamenti calligrafici e le analisi sul materiale informatico, affidati congiuntamente alla Polizia scientifica e ai carabinieri del Ris.

Domani all’ospedale fiorentino di Careggi è fissata l’autopsia, affidata a due medici legali. Le procure di Caltanissetta e Firenze potranno chiedere di accedere agli scritti. La procuratrice fiorentina Rosa Volpe ha aperto un fascicolo nel procedimento sulle stragi del 1993. Per ora si limita a dire che “verrà valutato se, nelle lettere scritte da De Gennaro, ci siano elementi di interesse per le inchieste di nostra competenza”.

Intanto a Caltanissetta l’inchiesta va avanti

L’inchiesta nissena, intanto, va avanti senza il suo principale indagato. Restano iscritti per depistaggio l’ex ispettore Francesco Pacetto, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, il sottufficiale della Finanza Massimo Carnicelli e Totuccio Contorno.

La procura ha impugnato il no del gip alle misure cautelari. Chiede il carcere per Peruzzi, i domiciliari per Pacetto e Contorno, la sospensione dai pubblici uffici per Carnicelli. L’udienza al Riesame è fissata al 1° dicembre, ma un rinvio su richiesta delle difese è considerato probabile.

Si valuta una nuova protezione per Contorno

Ed è proprio Contorno la novità di giornata. Lo storico collaboratore di giustizia, oggi ottantenne, è fuori dal programma di protezione dal 1996. Martedì pomeriggio la commissione del Viminale per la tutela dei pentiti e dei testimoni di giustizia era convocata per valutare se riattivarlo.

Secondo alcune fonti non ci sarebbero elementi di pericolo attuali. La rivalutazione nasce dal fatto che negli atti dell’inchiesta di Caltanissetta comparirebbero i riferimenti al luogo in cui vive. Per i pm, De Gennaro si sarebbe adoperato tramite i suoi collaboratori per impedire proprio a Contorno di parlare con i magistrati. Il pentito, secondo la procura, sapeva di una “gestione opaca” del suo rientro in Sicilia alla fine degli anni Ottanta.

Un rientro culminato nell’arresto del 1989, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che lo gestiva. Nella mattinata di ieri erano circolate voci di un suo trasferimento dalla casa nel Viterbese per motivi di sicurezza.

Ma il suo avvocato, Salvino Grego, le ha smentite: “Non è stato trasferito, ho parlato anche ieri con la moglie. Si trova nel luogo dove vive da tempo. Se fosse avvenuto sicuramente ne avrei avuto notizia o lui mi avrebbe chiamato”.