Con la guerra ibrida presto o tardi ci sarà un incidente troppo grosso e scoppierà la guerra vera con la Russia. Come si può evitare?

Lucia Romei

via email

Gentile lettrice, è probabile che accada, ma l’incidente “troppo grosso” è una specialità dei servizi segreti occidentali, non russi. Mosca è molto cauta a non allargare il perimetro del conflitto (tutti gli atti di guerra ibrida, dagli hackeraggi nei supermercati agli avvistamenti di droni, sono episodi di isteria antirussa o puzzano di provocazioni serviziesche). Più che i russi, temo le nostre intelligence, che si prefiggono di tenere alta la tensione per giustificare uno dei più grandi business della storia nel settore delle armi. Le “false flag” esistono da molto tempo. Si chiamano così, in inglese, perché sono un’invenzione anglo-americana: la Baia del Tonkino in Vietnam, le primavere arabe, le rivoluzioni colorate in Est-Europa compresa piazza Maidan (ricorderà il “Fuck the Eu” dell’americana Nuland) sono incidenti causati ad hoc per giustificare il successivo “generoso” intervento del 7° Cavalleggeri. Ricorda le proteste anti Assad in Siria? I pacifici dimostranti che reclamavano democrazia scesero in piazza con missili anticarro spallabili Javelin. Chi di noi democratici non ha in soffitta qualche missile spallabile americano, suvvia. E in Iran? A gennaio i dimostranti (ben armati) uccisero 700 agenti di polizia. L’attacco ucraino di sabato a due navi russe in Libia e la precedente scoperta di droni marini ucraini in una grotta nell’ Egeo in Grecia, sono proprio questo: un tentativo di trascinarci in guerra. Ma non da parte dei russi, è chiaro.