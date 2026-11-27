Probabilmente sono diventate oggetto di studio dopo che Piersilvio Berlusconi ha raccontato che la madre ne è appassionata al punto da redarguirlo quando va a trovarla (“o ti siedi con me e la vediamo insieme, oppure torna un’altra volta”), perché prima di questa confessione le soap opera turche erano un fenomeno di costume per una consistente nicchia di spettatrici casalinghe, da Voghera in giù; invece il cortocircuito ha acceso un riflettore sulla più fiorente industria di produzione televisiva d’Europa, che dal Bosforo ha conquistato prima l’Italia, poi il mondo intero.

Solo così può essere contestualizzata l’ascesa di attori e attrici come Can Yaman, Kerem Bürsin e Hande Erçel, che dalla Turchia hanno smesso i panni di star locali per diventare icone globali di moda e make up, nomi sui cartelloni cinematografici di produzioni europee e americane. E se Berlusconi ha siglato un accordo molto vantaggioso con l’intento di accaparrarsi quante più serie turche possibili per il palinsesto di Canale 5 e di Mediaset Infinity, colossi come Netflix e Real Time per Discovery non si sono certo fermate a guardare e hanno inaugurato da tempo un’offerta tematica che ha fatto felici milioni di “turchine”, spettatrici che monopolizzano social e gruppi su Telegram e Facebook con spoiler, anticipazioni e gossip sulle fiction turche del momento.

In patria le chiamano “dizi”, abbreviazione di “televizyon dizileri”, ma in Italia la prima soap opera ad arrivare, più di dieci anni fa, è stata “Cherry Season” nel 2016: doveva coprire il buco lasciato libero dalla sospensione estiva di “Uomini e Donne”, ma come sempre succede con gli esperimenti stagionali senza un pubblico fidelizzato, nessuno a Mediaset si aspettava niente, tantomeno il lungimirante Piersilvio. Ci hanno pensato la bellezza esotica dei protagonisti Özge Gürel e Serkan Çayoglu, che formano una coppia anche nella vita reale, e la trama ammiccante a fare il resto. Già, la trama: nella maggior parte dei casi uno stilema ripetuto all’infinito con declinazioni comiche o drammatiche, in cui l’uomo tutto d’un pezzo risolve i problemi della donna ribelle e anticonformista, che in quanto tale è portatrice di guai.

Ascolti facili

La deviazione dalla norma si paga sempre con uno scotto severo, ma solo “Endless Love” ci ha negato la consolazione dell’happy end, caso più unico che raro persino per la conciliante logica televisiva pomeridiana, malgrado sia andato in onda dal 2024 al 2025 con numeri da capogiro grazie ai quali ha conquistato la prima serata. Del resto “DayDreamer” al suo debutto, nel 2020, sfiorò i 3 milioni di telespettatori e “Terra Amara”, dal 2020 al 2023, ha costantemente toccato il 23% di share: un vero e proprio capolavoro con una narrazione abbacinante, una moltitudine di personaggi complessi, una ricchezza produttiva che abbraccia con credibilità archi temporali di varie epoche e decenni, e soprattutto una protagonista indimenticabile, Zuleya Althun, interpretata con fierezza e bellezza da Hilal Altibilek, che percorre orgogliosa l’intera storia.

Alla base di questo successo c’è sicuramente l’esaltazione del “melodramma”: amore, famiglia, onore e tradimento sono temi esasperati da un linguaggio comune che abbatte le differenze culturali, tanto più se il pubblico di riferimento viene alimentato sin dagli anni Ottanta con questi pattern ormai vetusti in stile “Dallas” o “Dinasty”, ma che la genetica di Mediaset non ha mai ricusato. Rispetto alle produzioni televisive e cinematografiche italiane, che ogni volta si scontrano con le regole stringenti sul product placement, le serie turche fanno anche grande sfoggio dei più famosi brand del lusso, da Chanel a Saint Laurent, da Laboutin a Ferragamo, e insieme alle residenze sfarzose e alle ambientazioni esagerate nella bellissima Istanbul o in Cappadocia contribuiscono a sbloccare un ulteriore motivo di attrattiva.

Malgrado il delirio collettivo che alcuni dei più celebri volti turchi possano suscitare, il sesso è il vero grande assente: non un bacio, una nudità più esplicita, un tonico pettorale maschile o una muliebre scollatura modaiola, tutto è sussurrato e accennato, al punto che persino i villain fanno immensi giri di parole per esplicitare le loro ossessioni. E infatti, dietro a tanta pudicizia morale, il limite culturale di titoli come “The Family” o “Tradimento” è l’idealizzazione mistificatoria di quel sentimento di possesso che ogni personaggio maschile esercita su quello femminile: una rappresentazione che in Italia si cerca di combattere da anni, anche in tv.

Temi obsoleti

Il maschilismo e le immancabili istanze religiose fanno sempre la voce grossa nella morale sibillina di questi prodotti in cui le donne, quando non diventano protagoniste emancipate, sono spesso asservite alla logica domestica: figlie, madri, perlopiù serve, necessarie appendici dell’uomo di turno. Persino “Far Away”, che ha monopolizzato lo share estivo pomeridiano fino alla fine della prima stagione, non si sottrae dalla gelosia e dalla possessività maschile, malgrado una protagonista molto al di fuori degli schemi tradizionali, che combatte con convinzione e ostinazione per la propria indipendenza e per il proprio riconoscimento professionale contro il volere di una famiglia legata alle leggi arcaiche di una Turchia rurale, contemporanea ma sospesa tra delitti d’onore e matrimoni riparatori.

La sua sospensione ha sollevato un tale polverone da costringere Piersilvio Berlusconi (o il suo avatar “AI generated” protagonista di un video subito virale) a risponde alle domande dei fan sul destino della serie turca di maggior successo del 2026, promettendone il reintegro nei palinsesti di Canale 5, una volta terminato il doppiaggio della seconda stagione. Lo share è salvo, la morale un po’ meno.