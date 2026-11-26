Operazione Dark Images della Polizia Postale contro la pedopornografia online: tre arresti in Campania, tre denunce e sei perquisizioni

Tre arresti in flagranza e tre denunce: è il bilancio dell’operazione “Dark Images”, con cui la Polizia Postale ha contrastato lo scambio e la diffusione online di materiale pedopornografico. Le persone arrestate hanno un’età compresa tra i 40 e i 78 anni: due risiedono nell’Avellinese, una nel Salernitano. Le tre persone denunciate sono descritte come insospettabili professionisti e padri di famiglia residenti in Campania.

Per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di non colpevolezza: le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

L’indagine sotto copertura negli ambienti virtuali

Dallo scorso gennaio la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno ha operato all’interno di contesti criminali chiusi e riservati, caratterizzati da anonimato e da sistemi che rendevano particolarmente difficile identificare gli utenti. Gli investigatori sono entrati sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati da chi scambia e diffonde quel materiale, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma.

Nel corso delle indagini sono state individuate e monitorate diverse piattaforme utilizzate per caricare, conservare e condividere migliaia di file. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali degli utilizzatori, riconducendo gli account alle persone che li utilizzavano.

Le sei perquisizioni e il materiale recuperato

Sulla base degli elementi raccolti sono state eseguite sei perquisizioni domiciliari nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Durante i controlli sono stati individuati i dispositivi informatici utilizzati, al cui interno sono state trovate le applicazioni impiegate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico.

La perquisizione informatica e l’analisi tecnica hanno consentito di recuperare un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti raffiguranti gravissimi abusi ai danni di bambini in tenerissima età.

Chi ha condotto l’operazione “Dark Images”

L’attività investigativa è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online di Roma.

L’operazione è stata condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise e dalle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica territorialmente competenti della Polizia. Il coordinamento giudiziario è stato assicurato dalle Procure della Repubblica di Salerno e Potenza.