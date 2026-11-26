Puntare sull’energia solare (72%) e incentivare l’eolico offshore (74%) in un mercato energetico che, per il 76% degli italiani, andrà verso le rinnovabili. Sono alcuni dei dati che emergono dal 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la Green & Blue Economy” presentato in occasione del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group, trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale.

Obiettivo dell’incontro, contrastare efficacemente l’emergenza climatica accelerando le transizioni energetica, ecologica e digitale. Come? Orientando ogni sforzo verso rinnovabili realizzate in modo etico e davvero sostenibile; realizzando impianti progettati nel rispetto dei territori, delle comunità locali e della biodiversità; favorendo l’applicazione delle innovazioni che consentono di ridurre l’impatto antropico ma solo se validate dalla comunità scientifica.

Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde): “Tre italiani su quattro vedono nelle rinnovabili il futuro dell’energia. Spetta al Governo tradurre questa fiducia in scelte concrete. Diamo tempi certi a chi vuole installare il fotovoltaico sui tetti di scuole e imprese, realizzare l’agrivoltaico partendo dalla centralità delle imprese agricole e sviluppare l’eolico in mare nel rispetto della biodiversità. Investiamo nelle reti, nell’efficientamento e negli accumuli perché questa energia sia disponibile quando serve.

Oggi che in Italia si torna a parlare di nucleare e spesso si fanno sondaggi chiedendo se piace il nucleare sicuro, generando confusione tra fissione e fusione, vale la pena ricordare l’esperienza di Flamanville, in Francia, e di Olkiluoto, in Finlandia. Entrambi i reattori a fissione sono entrati in funzione con oltre dieci anni di ritardo e con costi molto superiori ai preventivi. Per l’Italia, costruire nuove centrali significherebbe dipendere dall’estero per l’uranio e sostenere per decenni i costi di gestione, manutenzione e sicurezza. Anche dopo la chiusura resterebbero da finanziare lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, una responsabilità che attraversa le generazioni. Per questo riteniamo che occorra accelerare gli investimenti e prevedere semplificazioni che favoriscano le rinnovabili così come, nei decreti attuativi della legge delega sul nucleare, di concentrare solo sulla fusione le nuove risorse pubbliche destinate alla ricerca e allo sviluppo”

Patrizia Marini (Presidente della Rete Nazionale N.AI): “La nascita della Rete N.AI ha portato una ventata di novità nel settore scuola, in quanto prima rete nazionale di filiera con oltre 150 istituzioni scolastiche iscritte insieme a enti pubblici e privati. Un ecosistema nazionale di scuole, enti di ricerca e aziende uniti per aggiornare i curricoli scolastici agli standard dell’Agricoltura 4.0, trasformando le materie STEM in strumenti operativi per lo Smart Farming e l’Intelligenza Artificiale. Ha recentemente aderito a questa filiera anche la Fondazione UniVerde, che ha una grande storia in materia di sostenibilità. Il mondo dell’istruzione, della ricerca e del lavoro devono collaborare per dare un futuro ai giovani, anche rispetto alle loro scelte scolastiche, a partire dai nuovi licei emanati dal Decreto Scuola. Senza giovani interessati a tali tematiche non ci sarebbe futuro e per tale motivo siamo grati alla Fondazione UniVerde per l’importante supporto”.

Realizzata dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, l’indagine, presentata da Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi), prosegue la rilevazione avviata nel 2009 (con rilevazioni multiple in alcuni anni) sugli orientamenti e il sentiment del Paese in materia di energia.

I lavori sono stati aperti dal videomessaggio di saluto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha dichiarato: “Il Governo sta operando con determinazione per favorire tutte le fonti pulite, per costruire un mix che possa garantire certezze future. Una delle soluzioni migliori, in questo senso, viene dalle rinnovabili. Proprio la crisi che stiamo vivendo ci permette di apprezzare la loro utilità e il loro ruolo strategico per la sicurezza e l’autonomia del Paese. Per questo, stiamo velocizzando i tempi autorizzativi degli impianti e abbiamo introdotto nuovi criteri contro la saturazione virtuale delle reti. La transizione non può essere un ostacolo, ma un’occasione per un grande investimento strategico a vantaggio dell’ambiente, delle persone e delle imprese. Sono molteplici, ad esempio, le opportunità che possono essere sfruttate per creare nuovi posti di lavoro green o ricalibrare quelli già esistenti, sia di tipo specialistico che operativo. Diventa allora fondamentale il rafforzamento del sistema formativo e il collegamento tra imprese e scuola. Così com’è determinante, per il sistema Paese, la blue economy che, coniughiamo con sostenibilità, sviluppo, valorizzazione del mare, ed è destinata in futuro a coinvolgere più settori innovativi. Su queste traiettorie deve proseguire il percorso dell’Italia”.

Durante il suo keynote speech, il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha dichiarato: “La transizione energetica deve essere un motore di sviluppo e non un ostacolo alla competitività delle nostre imprese. Come ministro per la Semplificazione normativa, insieme ai ministri Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, ho lavorato alla realizzazione del Testo unico sulle energie rinnovabili. Abbiamo riordinato una disciplina normativa estremamente frammentata, semplificato le procedure autorizzative, definito tempi certi e previsto uno sportello unico digitale. Semplificare non significa ridurre le tutele, ma eliminare duplicazioni, passaggi inutili e tempi morti. Meno burocrazia, stesse garanzie, più efficienza. L’innovazione non va frenata, va governata”.

Sono intervenuti:

Alessandra Maiorino (Componente I Commissione Affari costituzionali – Senato della Repubblica): “Da relatrice della modifica costituzionale dell’art. 9, una riforma assolutamente necessaria, osservo un’immagine in chiaroscuro del nostro Paese. Negli ultimi anni c’è stata certamente un’accelerazione nella copertura da fonti rinnovabili, resa possibile dai fondi del PNRR, una parte rilevante dei quali era destinata proprio alla transizione ecologica. Tuttavia, non posso non notare una spinta e una controspinta. Mi auguro che questo nodo si possa sciogliere al più presto e che si vada davvero decisi verso il 100% di energie rinnovabili. Solo così il nostro Paese potrà essere autonomo, non subire gli shock legati agli approvvigionamenti dall’estero e rispettare davvero l’ambiente”.

Eleonora Evi (Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Camera dei Deputati): “Le rinnovabili rallentano in Italia, soffocate da burocrazia e colli di bottiglia autorizzativi ma anche dall’azione ambigua del governo Meloni, che a parole le sostiene ma nei fatti punta tutto sul hub del gas, su nuove trivelle e sul nucleare, con una legge delega che di fatto non dice nulla e rimanda di un anno i decreti attuativi per dire quale nucleare e con quali soldi. Fumo negli occhi per i cittadini e per le imprese che oggi devono fronteggiare il caro bollette, caro vita e il collasso climatico, di cui oggi viviamo sulla pelle gli effetti devastanti. L’evento ‘Rinnovabili, Innovazione e semplificazioni’ organizzato dall’On. Alfonso Pecoraro Scanio che ringrazio, ha rappresentato un momento importante di riflessioni, spunti e proposte per uscire dal pantano, per insistere sulla conversione ecologica come reale opportunità di autonomia energetica, di sviluppo e opportunità per il paese, per abbassare il costo delle bollette e democratizzare il sistema energetico”.

Francesco Corvaro (Inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico): “Crisi internazionali e trasformazioni epocali stanno ridisegnando il mondo a una velocità inimmaginabile fino a pochi anni fa. La madre di tutte le sfide è garantire una sostenibilità reale: sociale, economica e ambientale. Con l’accelerazione della crescita globale, anche nei Paesi emergenti, non esistono soluzioni univoche. Serve un mix tecnologico integrato in cui le rinnovabili facciano da traino per affrancarci progressivamente dalle fonti fossili: è questa la strada più concreta che abbiamo”.

Francesco Sofia (Direttore Sistemi Informativi Agea): “Agea traduce concretamente i principi dell’Articolo 9 della Costituzione evidenziando, attraverso l’utilizzo massivo di tecnologia, la tutela del suolo, l’assicurazione di cibo sano per il domani, la trasparenza e vicinanza della PA all’utenza (un filo diretto e semplice con agricoltori e cittadini). Agea è infatti alla costante ricerca d’avanguardia nell’ottica della promozione scientifica, razionale e razionalizzata al servizio del territorio”.

Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici – GSE): “Come GSE affianchiamo le amministrazioni con competenze tecniche, formazione e strumenti digitali. Tra questi, la Piattaforma Aree Idonee mette a disposizione dati utili alla pianificazione degli impianti, mentre lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili aiuta gli enti a gestire i procedimenti autorizzativi in modo più uniforme e tracciabile. Sullo Sportello sono già operative quasi tutte le Regioni e oltre 1.500 Comuni. Supportiamo, inoltre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione PNRR-PNIEC nella fase preliminare delle valutazioni di impatto ambientale. Anche grazie al nostro contributo nell’ultimo biennio i pareri rilasciati dalla Commissione sono stati circa 750 per oltre 33 GW. La crescita delle rinnovabili è già visibile: tra il 2010 e il 2022 entravano in esercizio in media 90 mila nuovi impianti all’anno, mentre negli ultimi quattro anni siamo arrivati a circa 270 mila all’anno. L’obiettivo è agevolare il lavoro delle amministrazioni e dare alle imprese un quadro più chiaro per programmare gli investimenti”.

Michele Vitiello (Segretario Generale del World Energy Council Italia): “L’apporto delle rinnovabili è fondamentale per la decarbonizzazione e il percorso va costruito riducendo le dipendenze delle catene del valore, accanto a tutte le fonti disponibili a questa causa senza pregiudizi ideologici. L’articolo 9 della Costituzione ce lo ricorda, sottolineando l’interesse delle future generazioni: per questo, accanto all’ambiente, è necessario tutelare la sicurezza energetica e l’accessibilità all’energia”.

Riccardo Toto (Direttore Generale di Renexia): “La produzione di energia da fonti rinnovabili è una sfida che Renexia ha raccolto da tempo e su cui continua ad investire con progetti e risorse importanti. Ci aspettiamo che il Governo continui ad impegnarsi per sbloccare e accelerare gli iter autorizzativi. Bisogna per questo abbandonare le contrapposizioni ideologiche che per anni hanno accompagnato il dibattito sull’energia. La vera questione non è scegliere tra rinnovabili e fonti tradizionali, ma costruire un mix energetico equilibrato, sicuro e progressivamente decarbonizzato. Le rinnovabili non costano di più e possono sicuramente aiutare ad abbattere il costo in bolletta e non ad aumentarlo, la transizione energetica tuttavia non può essere soltanto una questione di megawatt installati. Con Renexia stiamo lavorando affinché possa diventare anche qualcosa di molto più ampio di una politica ambientale: una politica industriale, economica e strategica per il Paese. Energia prodotta sul territorio, nuove fabbriche, ricerca, innovazione, occupazione e minore dipendenza dall’estero possono far parte dello stesso progetto. In questo quadro, eolico offshore galleggiante e nucleare da fusione possono essere i pilastri decisivi di oggi e di domani del mix energetico, possono rappresentare settori strategici nei quali l’Italia e l’Europa hanno le carte in regola per tornare a essere protagonisti della svolta energetica e avviare una nuova stagione industriale della nostra Nazione”.

Fulvio Conti (Head of Business Unit Water, Agriculture, Environment and Space di Almaviva Group): “La sfida non è scegliere tra energia e agricoltura, ma riuscire a produrre energia pulita mantenendo la biodiversità e la capacità produttiva del nostro Paese. La tecnologia può far la differenza. In Almaviva integriamo competenze di dominio, dati satellitari, sistemi informativi agricoli, sensori e AI per trasformare la conoscenza del territorio in strumenti concreti di pianificazione, monitoraggio e supporto alle decisioni. Per sapere dove installare un impianto serve poter valutare preventivamente il suo impatto e verificare che la produzione energetica possa convivere con quella agricola”.

Nel panel “Custodi del futuro” si sono confrontati:

Luciano Di Tizio (Presidente WWF Italia): “Continuare a perdere tempo sulle rinnovabili significa regalare altro tempo alla crisi climatica e alla dipendenza dai combustibili fossili. Ma il clima non aspetta: la crisi sta accelerando, minaccia sempre di più la sicurezza delle persone, pesa sull’economia del Paese e colpisce più duramente chi ha meno strumenti per difendersi. L’Italia ha bisogno di autorizzazioni più rapide, ma anche di un modello nuovo, fondato sul riconoscimento di benefici ai territori e di un confronto con le comunità. La partecipazione non è un ostacolo alla transizione: è la condizione per accelerarla. È così che costruiremo un’energia pulita, democratica e conveniente per cittadini e imprese”.

Rosalba Giugni (Presidente Fondazione Marevivo): “Il mare è una delle principali vittime della crisi climatica, ma anche uno dei nostri più preziosi alleati per contrastarla, assorbendo quasi un terzo delle emissioni di CO₂ prodotte dall’uomo. Con la nostra campagna “Only One” sosteniamo la necessità e l’urgenza della transizione energetica, ponendo al centro la tutela del mare e della sua biodiversità. È per questo che guardiamo con favore alle potenzialità dell’eolico offshore, ma con la necessaria cautela, affinché la realizzazione degli impianti sia preceduta da rigorose valutazioni scientifiche e da un’attenta scelta dei siti, e accompagnata da un costante monitoraggio degli effetti sugli ecosistemi marini. Non possiamo contrastare il cambiamento climatico compromettendo proprio quegli ecosistemi che contribuiscono a mitigarne gli effetti. La sfida è far sì che la transizione energetica sia anche una vera transizione ecologica: produrre energia pulita e, al tempo stesso, preservare il patrimonio naturale da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza”.

Alessandro Polinori (Presidente Lipu/BirdLife Italia): “La Lipu sostiene convintamente la transizione ecologica nel suo complesso, dal clima all’energia, dalla biodiversità alle foreste, dall’agricoltura all’economia circolare, elementi fondamentali e connessi tra loro. In questo ambito è di grande importanza il legame tra questione climatica e biodiversità, ovvero tra dismissione dei fossili e promozione delle rinnovabili e tra salvaguardia della salute degli ecosistemi e dei loro servizi. Un aspetto cruciale resta la necessità che la diffusione degli impianti di energia rinnovabile sia guidata da una pianificazione seria, che tenga in primo piano le necessità di territori e biodiversità. Con il lavoro di mappaggio delle aree sensibili per gli uccelli, durato quasi due anni, la Lipu ha messo a disposizione delle istituzioni mappe e dati concreti per individuare le aree inidonee ad ospitare impianti eolici onshore e offshore, salvaguardando habitat e rotte migratorie. Come dimostra il lavoro di BirdLife a livello internazionale, la tutela degli ecosistemi è condizione indispensabile per favorire la stessa transizione ecologica, rendendola rapida, credibile, sostenibile e più efficace”.

Alessandro Giannì (Responsabile Relazioni istituzionali e scientifiche di Greenpeace Italia): “I risultati del 24° rapporto “Gli Italiani, le rinnovabili e la Green & Blue Economy” confermano che la grande maggioranza degli italiani vuole una rapida transizione che ci allontani dall’uso di fonti fossili: dopo un lockdown estivo come quello appena trascorso non ci attendevamo di meno. In particolare, è cruciale diversificare attentamente la produzione da rinnovabili affiancando al fotovoltaico (in crescita in Italia) anche una produzione da eolico (ancora insufficiente) che può e deve essere fortemente potenziata garantendo la tutela dell’ambiente e della biodiversità: sappiamo che è possibile. Importante anche la conferma che, a dispetto di una propaganda martellante, gli italiani non cascano nella trappola del nucleare: una tecnologia costosa e pericolosa”.

L’evento è stato moderato da Valerio Rossi Albertini (Fisico del CNR, docente di divulgazione della scienza e componente del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde): “L’innovazione tecnologica e la disponibilità della cittadinanza a recepirla è una parte essenziale della soluzione. Quindi, da una parte, è necessario guardare ai nuovi traguardi della ricerca nella produzione di energia rinnovabile, primo tra tutti la fusione termonucleare, assistita dall’intelligenza artificiale. Dall’altra, è necessario svolgere un’opera costante e capillare di divulgazione e di informazione scientifica, per mostrare che le soluzioni esistono e che bisogna accoglierle ed applicarle il più presto possibile”.

Media partners dell’evento: Askanews, Italpress, TeleAmbiente e Opera2030.

24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la Green & Blue Economy”

Solare

Il solare resta la prima fonte indicata per il futuro del Paese con il 72% di consensi. Per il 78% è l’energia più compatibile con l’ambiente e per il 75% la più sicura. Il 51% del campione ritiene che gli impianti fotovoltaici dovrebbero essere dislocati sulle coperture di grandi edifici.

Anche se è significativa la flessione della propensione per il solare domestico e passare al solare è ritenuto dispendioso per il 79% degli intervistati, aumentano Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) superando le 3600 configurazioni attive per oltre 300 MW (dati GSE) e, tra gli interventi considerati prioritari per l’efficientamento energetico, gli impianti fotovoltaici restano la prima scelta per il 25% degli intervistati.

Eolico

L’offshore recupera punti. Il 74% ritiene importante incentivarlo. Il 68% lo considera strategico per la transizione energetica e la decarbonizzazione.

Per i progetti, il 46% chiede di ridurre l’impatto sulla biodiversità marina e il 42% di evitare interferenze con aree di interesse ambientale. Fra le altre misure per sviluppare l’offshore vengono prima autorizzazioni più rapide (39%) e una filiera locale e nazionale dei componenti (34%).

Di fronte ai ritardi nei permessi, la risposta più frequente è dare alle amministrazioni personale adeguato a fornire prescrizioni e risposte in tempi certi (38%). Quando un impianto incontra opposizione sul territorio, un intervistato su tre (33%) chiede che si ascoltino le comunità e si arrivi comunque a una decisione in tempi certi.

Agrivoltaico

Il 69% è favorevole alla produzione elettrica e all’attività agricola o pastorale sul medesimo campo. Il tema che unisce le risposte è la continuità della produzione agricola. Nella distinta domanda sulla localizzazione dei grandi impianti solari, il 51% indica le coperture, il 28% le sole aree non agricole prive di valore naturalistico, il 18% la nuova opzione della coprogettazione con l’agricoltura e il 5% accetta anche la sostituzione di aree agricole.

Biometano

Il 47% degli intervistati non conosce la differenza fra gas naturale fossile e biometano. Dato che raggiunge il 61% se si aggiunge chi sceglie di non rispondere. Quando le filiere sono nominate, il 26% sceglie le biomasse agricole come origine ritenuta più sicura ma con un 39% che risponde “non saprei”. Fra gli svantaggi potenziali più citati figurano odori (27%), costi iniziali elevati per installazione e avvio impianti (26%) e chi teme rischi di contaminazione del suolo (25%).

Nucleare e Idrogeno

52% contrario alla costruzione di centrali a fissione nucleare in Italia (il

23% del campione richiama il timore del nucleare e preferisce investire esclusivamente in rinnovabili ed efficienza; il 14% sceglie la ricerca sulla fusione per la minore produzione di scorie pericolose; l’8% cita rischi e dipendenza da Paesi instabili; il 7% costi e tempi). Nella scelta del mix energetico, alla costruzione di centrali nucleari (23%) si oppone un 52% che ritiene la produzione da fonti rinnovabili una priorità del Governo e un 26% che incentiverebbe interventi per l’efficienza energetica.

Ancora lieve calo, ma pur sempre maggioritario, il dato dei favorevoli ad incentivi all’idrogeno (54%).

Risposte al caro carburanti

Per alleggerire il caro carburanti il 53% indica la riduzione delle imposte e il 39% maggiori controlli sulla formazione dei prezzi. Accanto a queste misure, il 23% chiede agevolazioni per il trasporto pubblico e il 22% sostegni mirati alle famiglie in difficoltà economica.

È possibile consultare o scaricare il rapporto integrale al seguente link:

https://www.fondazioneuniverde.it/wp-content/uploads/2026/11/24°-Rapporto-Gli-italiani-le-rinnovabili-e-la-Green-Blue-Economy-Novembre-2026.pdf

In partnership con Fondazione UniVerde