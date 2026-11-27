Sono 388 i casi confermati di dengue registrati in Italia dal 1° gennaio al 24 novembre 2026. Di questi, 76 sono stati contratti sul territorio nazionale, mentre gli altri 312 sono associati a viaggi all’estero. Tra i contagi importati, la metà riguarda persone esposte alle Maldive. Non risultano decessi. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi coordinato dall’Istituto superiore di sanità (ISS).

I casi autoctoni sono riconducibili a cinque focolai di trasmissione locale, ai quali si aggiungono due infezioni sporadiche che, allo stato attuale delle indagini, non risultano collegate epidemiologicamente ad altri casi. Il focolaio più esteso è quello toscano, oggetto anche di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Eurosurveillance, che ricostruisce la diffusione del virus da una località turistica di Piombino verso i luoghi di residenza dei visitatori.

Dengue in Italia: dove si concentrano i 76 casi autoctoni

La distribuzione territoriale mostra una concentrazione dei contagi soprattutto in Toscana e Puglia. Secondo i dati dell’ISS aggiornati al 24 novembre, il focolaio toscano comprende 40 casi confermati, con esposizione nelle province di Livorno e Firenze. In Puglia sono stati invece identificati 22 casi, associati a diversi comuni della provincia di Lecce.

Gli altri focolai riguardano la provincia di Vicenza, con otto casi, quella di Milano, con due, e quella di Napoli, sempre con due. A questi si aggiungono due casi sporadici nella provincia di Roma.

Non tutti i focolai risultano formalmente chiusi. Quelli di Milano, Vicenza e Napoli sono stati dichiarati conclusi, mentre in Toscana e Puglia proseguono le indagini epidemiologiche e le attività di contrasto alla zanzara vettore. In particolare, non sono stati segnalati nuovi esordi di sintomi da circa 30 giorni in Toscana e 40 giorni in Puglia.

Il focolaio di Piombino ricostruito su Eurosurveillance

Un approfondimento pubblicato il 19 novembre su Eurosurveillance, la rivista europea dedicata alle malattie trasmissibili, ha ricostruito il focolaio sviluppatosi tra agosto e ottobre 2026 lungo la costa toscana, nell’area di Piombino.

La particolarità dell’episodio riguarda le caratteristiche del luogo in cui si è originata la trasmissione. Si tratta di una località turistica rurale, dove appezzamenti agricoli privati ospitano abitazioni estive, camper e roulotte frequentati soprattutto da persone non residenti. Una configurazione che ha favorito la dispersione geografica dei casi: numerosi visitatori hanno contratto il virus durante il soggiorno, manifestando i sintomi e ricevendo la diagnosi soltanto dopo essere rientrati nelle rispettive abitazioni.

Nella ricostruzione degli autori, aggiornata al 20 ottobre, sono stati individuati 49 casi autoctoni complessivi, di cui 37 confermati e 12 probabili. Quarantadue persone avevano soggiornato nella località turistica toscana, mentre sette ulteriori casi sono stati individuati: sei in due aree nelle quali erano rientrate persone viremiche e uno nei pressi del sito di esposizione.

I 42 casi associati al soggiorno nella località sono stati diagnosticati in 14 comuni distribuiti in sette province, a conferma della diffusione geografica dell’evento. Tredici dei 49 pazienti hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero, con una permanenza media di tre-quattro giorni.

La dengue ha raggiunto anche la Svizzera: tre casi in Canton Ticino

La ricostruzione del focolaio toscano è stata affiancata da un secondo studio pubblicato su Eurosurveillance, dedicato a tre casi individuati nel Canton Ticino, in Svizzera. Si trattava di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare che avevano soggiornato nella località turistica interessata dalla trasmissione in Toscana.

Il collegamento epidemiologico è stato confermato attraverso il confronto delle sequenze genetiche del virus, risultate strettamente correlate a quelle dei casi italiani.

L’indagine svizzera ha portato anche a una scoperta importante: nei pressi dell’abitazione dei contagiati è stato individuato un gruppo di zanzare Aedes albopictus positivo al virus della dengue. Le autorità hanno quindi avviato interventi di controllo del vettore in un raggio di 100 metri. I successivi controlli non hanno rilevato altri campioni di zanzare positive.

Il caso dimostra quanto sia importante estendere la sorveglianza anche ai luoghi di residenza delle persone che rientrano da aree interessate dalla trasmissione, soprattutto quando si tratta di zone in cui è presente la zanzara tigre.

Trasmissione sotto controllo, ma diagnosi tardiva

Secondo lo studio pubblicato su Eurosurveillance, la capacità di trasmissione del focolaio toscano è risultata inferiore a quella osservata durante l’epidemia di Fano del 2024 e paragonabile a quella registrata in Lombardia nel 2023. Il numero netto di riproduzione è sceso rapidamente sotto la soglia di 1 dopo l’attuazione delle misure di controllo, indicando una progressiva riduzione della trasmissione.

Resta tuttavia una criticità: il focolaio è stato identificato circa quattro settimane dopo la comparsa dei primi sintomi e non è stato possibile individuare con certezza il caso primario, cioè la persona dalla quale sarebbe partita la catena di trasmissione.

La diagnosi precoce è risultata complicata dalla limitata conoscenza della dengue nella popolazione e dalla difficoltà, per i medici, di ipotizzare un contagio autoctono in assenza di viaggi all’estero. Secondo i ricercatori, il fatto che siano comunque stati disposti gli accertamenti diagnostici dimostra una maggiore attenzione da parte dei professionisti sanitari.

In questo senso ha contribuito anche l’introduzione, nell’ottobre 2024, di criteri nazionali per l’esecuzione dei test, che raccomandano gli accertamenti in presenza di sintomi compatibili anche senza una storia di viaggi internazionali o collegamenti con focolai già conosciuti.

Chikungunya e Zika: i dati dell’ISS

L’aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità comprende anche le altre principali arbovirosi monitorate in Italia. Dall’inizio del 2026 al 24 novembre sono stati registrati 31 casi confermati di Chikungunya, di cui uno autoctono e gli altri associati a viaggi all’estero. Tra i contagi importati, il 34% riguarda persone esposte alle Seychelles. Non risultano decessi.

Sono invece quattro i casi confermati di infezione da virus Zika, tutti associati a viaggi internazionali. Anche in questo caso non sono stati registrati decessi.