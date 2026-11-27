Il Parlamento europeo sostiene l’iniziativa di una struttura delle Nazioni Unite dedicata alla governance etica dell’intelligenza artificiale, ma non appoggia esplicitamente la candidatura di Milano a ospitarla. È quanto emerge dalla risoluzione “Supporto Ue per le candidature delle città per ospitare il pilastro Onu dell’IA”, votata ieri a Strasburgo e approvata per alzata di mano.

Il progetto riguarda un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente dell’intelligenza artificiale e alla promozione di una governance etica della tecnologia. Una struttura che potrebbe contribuire a definire un quadro internazionale per affrontare le implicazioni e i rischi legati allo sviluppo e all’utilizzo dell’IA.

Cosa prevede la risoluzione Ue sulla governance dell’IA

“L’Ue è ben posizionata per ospitare strutture delle Nazioni Unite dedicate all’IA, data la sua capacità istituzionale e il suo approccio a una governance etica”, si legge nel testo approvato dall’Eurocamera.

La risoluzione mette però un paletto, sottolineando che “non sia stato ancora avviato alcun processo formale per istituire tali iniziative”. La questione della sede, prosegue il documento, potrà essere affrontata solo dopo che l’Assemblea generale avrà definito il relativo mandato, la forma e la governance dell’istituzione.

Il voto di Strasburgo rappresenta quindi un indirizzo politico a sostegno dell’iniziativa, non l’assegnazione di una sede né una scelta definitiva della città che ospiterà la futura struttura.

Perché Milano è stata tolta dal testo prima del voto

Il riferimento a Milano come città candidata era già stato rimosso dalla Conferenza dei presidenti a Bruxelles, perché molti gruppi politici ritenevano che la menzione del capoluogo lombardo fosse “al momento prematura”.

Secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, la decisione è maturata in particolare all’interno del Ppe. Milano, infatti, non è l’unica città interessata a ospitare il nuovo organismo delle Nazioni Unite e, non potendo in questa fase preliminare preferire un Paese a un altro, il gruppo ha scelto di sostenere genericamente le candidature europee.

Nei giorni precedenti al voto, la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, guidata dall’ex sindaca Letizia Moratti, aveva lavorato proprio per orientare la risoluzione verso un sostegno esplicito alla candidatura milanese.

Emendamenti bocciati: tensioni nel centrodestra

Dopo la rimozione del riferimento a Milano, Fratelli d’Italia, tramite il gruppo Ecr, e la Lega, attraverso i Patrioti, hanno presentato una serie di emendamenti per reinserire il nome del capoluogo lombardo nel testo. Tutti sono stati respinti.

Silvia Sardone è intervenuta duramente in Aula: “Siamo arrivati a questa plenaria con un testo che impegna a sostenere la candidatura di Milano. Poi, magicamente, il nome di Milano è sparito dal titolo. Milano è un laboratorio concreto, vogliamo renderla la Silicon Valley d’Europa. Se non voterete a favore di nessuno dei nostri emendamenti, voteremo contro. Io rispondo alla mia terra e lotto per essa, con buona pace di chi ha escluso Milano da questa opportunità”.

L’eurodeputata leghista ha successivamente parlato, in una nota, di “inaccettabile scelta politica contro Milano”, chiedendo ai rappresentanti italiani della maggioranza perché non abbiano voluto sostenere la candidatura del capoluogo lombardo.

Nel motivarla, Sardone ha richiamato il valore del sistema universitario milanese, il dinamismo del tessuto industriale e il ruolo internazionale della città nei settori dell’innovazione, della finanza e della tecnologia. Secondo l’eurodeputata, il progetto avrebbe inoltre già raccolto il sostegno del mondo delle imprese, dell’università e della ricerca.

Le altre dichiarazioni

Anche Carlo Fidanza ha lamentato la bocciatura degli emendamenti: “La candidatura di Milano avrebbe meritato maggiore sostegno. Poco male, certamente Milano avrà le carte in regola per farsi valere in questa lunga corsa in cui la vivacità del nostro territorio e l’unità d’azione potranno risultare positivamente decisive”.

La vicenda ha aperto un fronte di tensione anche con Forza Italia. Il coordinatore lombardo del partito, Alessandro Sorte, ha difeso la linea seguita dal Ppe, sostenendo che la strategia di inserire direttamente il nome di Milano nella risoluzione avrebbe potuto rivelarsi controproducente.

“La scelta della città che ospiterà il nuovo pilastro dedicato all’intelligenza artificiale avverrà a livello mondiale, in sede di Nazioni Unite, non al Parlamento europeo. Forzare l’inserimento del nome di Milano nella risoluzione avrebbe rischiato di bruciarne la candidatura”, ha dichiarato Sorte. “Sorprendono, pertanto, le dichiarazioni dell’europarlamentare Silvia Sardone, che sembrano non tenere conto della dimensione internazionale della partita che stiamo giocando”.

Il M5S attacca: “Per colpa della destra”

La bocciatura degli emendamenti ha provocato anche la reazione del Movimento 5 Stelle. L’eurodeputato Gaetano Pedullà, in un intervento su Facebook, ha accusato il centrodestra di aver compromesso il sostegno europeo alla candidatura milanese.

“Per colpa della destra Milano perde il sostegno del Parlamento europeo a ospitare la futura sede del pilastro Onu per l’intelligenza artificiale”, ha scritto Pedullà, parlando anche di una “figuraccia” per la capitale economica italiana. “Diplomazia e saggezza avrebbero preferito una maggiore concertazione nei gruppi politici per non esporre la città di Milano a una bocciatura”, ha aggiunto.

L’esponente pentastellato ha precisato che il Movimento 5 Stelle ha votato a favore degli emendamenti presentati da Lega e Fratelli d’Italia, pur non condividendone il metodo, proprio perché ritiene che Milano abbia le carte in regola per ospitare la futura struttura delle Nazioni Unite.

Pedullà ha inoltre denunciato la bocciatura di un emendamento orale presentato dal M5S, che raccomandava una governance dell’intelligenza artificiale sostenibile dal punto di vista ambientale, con particolare attenzione alle infrastrutture collegate, come i data center, e alla partecipazione dei cittadini nel loro sviluppo.

Secondo quanto ricostruito dal Fatto Quotidiano, gli emendamenti a sostegno di Milano avevano ricevuto anche l’appoggio degli eurodeputati italiani di centrosinistra, che li avevano sostenuti “nell’interesse nazionale”. Nonostante questo, le proposte sono state respinte.

Forza Italia difende la strategia del Ppe e punta su Milano

La posizione di Forza Italia sulla vicenda è diversa da quella espressa dalla Lega. Il partito rivendica infatti la necessità di non forzare i tempi di una partita che si giocherà a livello internazionale, nell’ambito delle Nazioni Unite, e non attraverso una designazione del Parlamento europeo.

La delegazione azzurra, guidata da Letizia Moratti, aveva comunque lavorato nei giorni precedenti al voto per ottenere un sostegno europeo alla candidatura milanese. Una strategia che, secondo il coordinatore lombardo Alessandro Sorte, avrebbe rischiato di essere compromessa dall’inserimento prematuro del nome della città nella risoluzione.