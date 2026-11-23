Gerusalemme, 23 nov. (askanews) – Mentre porta avanti i negoziati per la formazione di un nuovo governo in Israele, il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, ha affermato di non ritenere necessaria alcuna operazione militare immediata contro l’Iran. “La minaccia iraniana è la più grave per lo Stato di Israele, ma al momento non vedo una minaccia diretta e immediata per lo Stato di Israele che richieda un intervento prima della formazione di un governo”, ha dichiarato l’ex generale durante una conferenza stampa al parlamento israeliano a Gerusalemme.Una dichiarazione che ha scatenato una dura reazione da parte del primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, secondo il quale “grandi minacce” incombono sul Paese, e non bisogna sottovalutarle: “La nostra capacità di garantire la sopravvivenza dello Stato di fronte alle grandi minacce che ci circondano dipende dalla nostra unità. Chiunque minimizzi o derida queste minacce immediate, serie e gravi che ci circondano, lo fa per ragioni politiche”, ha attaccato il leader del Likud.