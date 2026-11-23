Roma, 23 nov. (askanews) – Il dolore intenso, mesi di stop dai tornei per fare riabilitazione e fisioterapia e ora la decisione più dura: Jannik Sinner si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio destro martedì 24 novembre a Turku, in Finlandia. Il tennista azzurro sarà operato dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale, considerato uno dei massimi esperti nelle lesioni tendinee e muscolari.Sinner è alle prese con una tendinopatia esterna al ginocchio destro, nota come sindrome della bandelletta ileotibiale. I tempi di recupero stimati sono di tre-quattro mesi. L’ultima partita disputata da Jannik risale al 12 luglio, quando ha conquistato Wimbledon battendo Alexander Zverev in finale.