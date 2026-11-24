Sul fisco, vale a dire sulla tassa sui super ricchi, ancora i progressisti non hanno trovato la quadra. Così come, in politica estera, sulle armi a Kiev. Oggi ci sarà un doppio tavolo per tentare di chiudere il cerchio su entrambi i fronti. Si riuniranno su fisco ed esteri. Per quanto riguarda la tassa sui paperoni, viene riferito da chi ha partecipato ai tavoli ieri, si sono registrati dei passi avanti fra gli ambasciatori dei leader dei partiti. Non è tuttavia escluso che la soluzione al rebus possa essere rinviata direttamente al confronto tra i leader. Il termine ultimo per la chiusura del programma, secondo gli accordi tra i partiti, rimane quello di fine novembre.

Armi a Kiev e tassa sui ricchi: oggi i progressisti ci riprovano

Sulle armi a Kiev, le posizioni sono ferme con la richiesta di M5S di esplicitare il no all’invio di altre armi, mentre il Pd si rifà alla risoluzione presentata prima delle ultime comunicazioni della premier, nel quale si parlava di sostegno con ogni mezzo a Kiev, inquadrandolo in una prospettiva negoziale. Sulla patrimoniale Avs rimane ferma sulla cosiddetta proposta Oxfam, ovvero un prelievo del 2 per cento sui patrimoni a partire da 5,4 milioni di euro. Proposta che non piace al M5S, mentre la segretaria Pd Elly Schlein è favorevole alla proposta Zucman di un prelievo sui patrimoni a partire dai 100 milioni di euro.

Le proposte del Movimento

Il Movimento, invece, vuole intervenire da un lato sulla tassazione delle attività finanziarie attraverso una sovraimposta progressiva su queste, dall’altro sui profitti netti generati dalle operazioni di trading ad alta frequenza fatte da grandi operatori finanziari. I pentastellati insistono affinché la patrimoniale sia valutata non come obiettivo ma come strumento, per cui si rende necessaria una discussione sulla sua fattibilità per garantire un fisco giusto, ragionano nel Movimento. Nonostante questo, viene riferito, è avvertita da tutti i partiti la necessità di abbassare le tasse al ceto medio e meno abbienti, con una intesa anche sulla No tax area.

L’appello di Mattarella

Fredde sul tassare i ricchi le forze centriste. La posizione del presidente di Iv Matteo Renzi è nota: anziché aumentare le tasse, il centrosinistra dovrebbe diminuirle. Anche Più Europa è molto tiepida. Come Più Uno, contraria in generale alla patrimoniale: “Annunciare nuove tasse – ha detto il leader Ernesto Maria Ruffini in un’intervista al Corriere – non mi sembra il modo migliore per cominciare una campagna elettorale”.

Intanto arriva il monito di Sergio Mattarella. “Tutti auspichiamo un fisco più leggero. Ma per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”, ha detto il capo dello Stato.

La coalizione, nel fine settimana, ha intanto fatto qualche passo in avanti sulla giustizia. Fra i temi, il ritorno dell’abuso di ufficio, ma con una nuova formula e ribattezzato abuso di potere, e un ripristino delle norme sulla cannabis light abolite nel 2025 dal governo Meloni con il decreto sicurezza, che ha vietato coltivazione e vendita delle infiorescenze anche a basso contenuto di principio attivo. La depenalizzazione, chiesta da Più Europa, verrà invece trattata a livello di capigruppo e poi di leader dei partiti.