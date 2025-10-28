FIFA World Cup 2026, Denver si candida come base per tifosi italiani

Londra, 28 ott. (askanews) – Un piccolo suggerimento per visitare gli Usa in occasione dei Mondiali di calcio FIFA 2026 e non spendere troppo. Il consiglio di Visit Denver è scegliere proprio la principale città del Colorado come base per raggiungere ed assistere alle diverse partite in numerose città, grazie ai molti collegamenti. Godendosi ovviamente anche le attrazioni locali e la bellezza dei panorami. Oltre a seguire il programma delle 104 partite della Coppa del Mondo 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d’America.Taylor Shields, direttore della Comunicazione di Visit Denver. “Gli italiani che intendono seguire la propria nazionale durante la Coppa del Mondo possono fare base a Denver.Denver ha un volo diretto da Roma durante l’estate e siamo l’aeroporto più collegato del Paese, con voli per ogni singola città in cui si disputeranno le partite della Coppa del Mondo. Chi viene a Denver troverà un ambiente un po’ meno affollato, un po’ meno costoso e potrà prolungare il suo viaggio ammirando un fantastico mix di montagne e città tra una partita e l’altra”.