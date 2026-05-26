Più di 1,5 milioni di pellegrini al Monte Arafat per l’Hajj

Mina, 26 mag. (askanews) – Oltre 1 milione mezzo di musulmani, con temperature superiori ai 40°C, sono già arrivati in Arabia Saudita per compiere pellegrinaggio da Mina al Monte Arafat, il luogo del rito più importante dell’Hajj. Si tratta di uno dei cinque pilastri dell’Islam, che ogni musulmano deve compiere almeno una volta nella vita, se ne ha la possibilità. Il culmine dell’Hajj è il raduno sul Monte Arafat, a circa 10 chilometri da Mina, dove si crede che il Profeta Maometto abbia pronunciato il suo ultimo sermone.Sotto un sole cocente e in un’atmosfera soffocante, i pellegrini rischiano colpi di calore, spossatezza da calore e persino arresto cardiaco.Nel 2024, più di 1.300 pellegrini sono morti a causa di temperature superiori ai 50°C, secondo le autorità.