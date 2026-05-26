Sondaggi politici, l’effetto comunali ancora non c’è: crollo di Fratelli d’Italia, crescono Pd e M5s

Nei sondaggi non si registra ancora alcun effetto delle comunali: scendono Fratelli d'Italia e Forza Italia, crescono Pd e 5 Stelle.

Scende Fratelli d’Italia mentre crescono Pd e 5 Stelle. Nonostante le elezioni comunali abbiano portato più buone notizie a destra che a sinistra, soprattutto con la vittoria di Venezia, i sondaggi a livello nazionale certificano una situazione differente. Negli ultimi sette giorni, infatti, a guadagnare più consensi sono state le forze del campo largo.

Secondo la rilevazione di Swg per il TgLa7 sono maggiormente in difficoltà i partiti della coalizione di governo, con il netto calo di Fratelli d’Italia e con consensi in flessione anche per Forza Italia. Continua invece a crescere Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi elettorali, crollo di Fratelli d’Italia mentre salgono Pd e M5s

Fratelli d’Italia resta saldamente in testa, ma nell’ultima settimana perde lo 0,4%. Così il partito di Giorgia Meloni scende al 28,1%, mostrando di essere ancora in affanno dopo il calo di consensi iniziato con la sconfitta del referendum sulla giustizia. Discorso opposto per il Pd, che guadagna lo 0,3% e si attesta ora al 22,5%. Si riduce così la distanza tra i due partiti di testa, con Fratelli d’Italia che mantiene comunque più di cinque punti e mezzo di vantaggio.

Sempre nel campo largo, a guadagnare voti è anche il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte aumenta i suoi consensi dello 0,2% nell’ultima settimana e si attesta al 12,7%. Resta così distanziata Forza Italia, che perde ancora consensi: con lo 0,2% in meno si ferma al 7,4%. Avs registra una lieve flessione, dello 0,1%, fermandosi così al 6,6%. Non ne approfitta comunque la Lega, che resta stabile al 6%.

Continua invece l’ascesa di Futuro Nazionale: altri due decimi di punto guadagnati nell’ultima settimana e un dato attuale che è del 4,3%. Stabile poi al 3,5% Azione, mentre Italia Viva guadagna lo 0,1% e si attesta al 2,5%. Nessun movimento per +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,3%). In crescita è la percentuale di chi non si esprime, passata dal 27% al 29%.